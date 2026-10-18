VKSND khu vực 2, tỉnh An Giang tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Học sinh Trường THPT Phú Quốc tham dự buổi tuyên truyền pháp luật trong tiết sinh hoạt cờ.

Vừa qua, Chi đoàn VKSND khu vực 2, tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn Trường THPT Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường trong tiết sinh hoạt dưới cờ. Chương trình có sự tham dự của Ban Giám hiệu, giáo viên và hơn 1.800 học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Chi đoàn VKSND khu vực 2 tập trung phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến các hành vi bạo lực học đường, trong đó có cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và những trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ các hành vi này.

Cách truyền tải trực tiếp, gắn với những tình huống thực tế giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và nhận thức rõ hơn rằng những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nếu được giải quyết bằng bạo lực có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Xuất phát từ yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được triển khai thường xuyên, thiết thực, Chi đoàn VKSND khu vực 2 thời gian qua chú trọng đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

Bên cạnh việc tổ chức phiên tòa giả định, đơn vị còn đưa nội dung pháp luật vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, qua đó từng bước tiếp cận trực tiếp với học sinh trên địa bàn.

Buổi tuyên truyền góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh, lan tỏa tinh thần nói không với bạo lực và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Thông qua chương trình, học sinh được nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, biết kiểm soát hành vi, lựa chọn cách ứng xử phù hợp và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình khi xảy ra mâu thuẫn.

Đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, đưa pháp luật vào đời sống học đường; góp phần vun đắp ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ và phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.