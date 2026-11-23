VKSND khu vực 2 và BHXH cơ sở Phú Quốc phối hợp trong công tác thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm.

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, thời gian qua VKSND khu vực 2, tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với BHXH cơ sở Phú Quốc triển khai các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và Quy chế phối hợp số 01/2026/QCPH-VKS-BHXH ngày 7/10/2026 giữa hai đơn vị, VKSND khu vực 2 đã ban hành Kiến nghị số 02/KN-VKS-CI ngày 30/9/2026 và Kiến nghị số 03/KN-VKS-CI ngày 12/10/2026.

Qua đó, Viện kiểm sát đề nghị BHXH cơ sở Phú Quốc tăng cường các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm đối với các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Tiếp thu kiến nghị, BHXH cơ sở Phú Quốc tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu, phân loại các đơn vị chậm đóng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo quy định.

VKSND khu vực 2 cũng phối hợp làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động và tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động khắc phục vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đại diện VKSND khu vực 2 trong một buổi làm việc với các doanh nghiệp chậm đóng BHXH.

Kết quả, sau khi VKSND khu vực 2 phối hợp rà soát 15 đơn vị thuộc danh sách kiến nghị, các doanh nghiệp đã tiến hành nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền 375.346.460 đồng.

Đây là kết quả bước đầu từ sự phối hợp giữa VKSND khu vực 2 và BHXH cơ sở Phú Quốc trong việc đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và lợi ích công.

Từ kết quả trên, VKSND khu vực 2 tiếp tục đề nghị BHXH cơ sở Phú Quốc phối hợp rà soát, lựa chọn những doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, thời gian chậm đóng kéo dài, đã được đôn đốc nhiều lần nhưng chưa khắc phục để tổ chức làm việc trực tiếp.

Qua đó, các đơn vị tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, đồng thời chủ động phòng ngừa vi phạm, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động trên địa bàn.

Thông qua hoạt động phối hợp, VKSND khu vực 2 tiếp tục thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích công, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và giữ ổn định quan hệ lao động tại địa phương.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the