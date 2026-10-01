VKSND khu vực 16, TP Hồ Chí Minh chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Ngày 1/10/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Lái Thiêu tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tháng 10/2026.

Sự phối hợp giữa các đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN phường Thuận Giao; VKSND khu vực 16 (TP Hồ Chí Minh); Công an phường Thuận Giao, cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.

Hội nghị là dịp để các cơ quan, đơn vị cùng trao đổi, làm rõ tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm, nguyên nhân dẫn đến chậm đóng, trốn đóng. Đồng thời thống nhất các giải pháp nhằm đôn đốc, hỗ trợ đơn vị khắc phục và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Điểm nhấn của hội nghị không chỉ là câu chuyện thu đúng, thu đủ và đúng thời hạn, mà sâu xa hơn là bảo vệ những quyền lợi thiết thực của người lao động. Mỗi khoản BHXH, BHYT, BHTN được đóng đầy đủ chính là nền tảng để người lao động được bảo đảm quyền lợi khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, về hưu và trong những thời điểm khó khăn của cuộc sống.

Quang cảnh tại hội nghị.

Với tinh thần “lấy người lao động làm trung tâm”, Bảo hiểm xã hội cơ sở Lái Thiêu tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác rà soát, đôn đốc, tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm. Sự phối hợp giữa cơ quan BHXH – Ban Chỉ đạo địa phương – Công an – Viện kiểm sát góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, tăng tính tuân thủ của người sử dụng lao động và kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội cơ sở Lái Thiêu xác định công tác thu, giảm chậm đóng, ngăn ngừa trốn đóng là nhiệm vụ cần được tập trung quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ quản lý quỹ mà còn góp phần giữ vững “lưới an sinh”, để người lao động – nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp và dễ bị tổn thương – không bị mất hoặc ảnh hưởng quyền lợi do những vi phạm trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.

Một cơ quan vào cuộc là trách nhiệm, nhiều cơ quan cùng đồng hành là sức mạnh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bảo hiểm xã hội cơ sở Lái Thiêu và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng môi trường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN nghiêm túc, minh bạch và nhân văn.