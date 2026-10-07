VKSND khu vực 16, tỉnh Lâm Đồng phối hợp xét xử lưu động tại trại giam

Hình ảnh tại phiên tòa lưu động tại trại giam.

Vừa qua, tại Phân trại II, Trại giam Huy Khiêm, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng, VKSND khu vực 16, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với TAND cùng cấp và Trại giam Huy Khiêm tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm đối với bị cáo Nguyễn Lưu Giang về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30’ ngày 23/1/2026, tại buồng giam số 02, Phân trại II, Trại giam Huy Khiêm, do phát sinh mâu thuẫn, phạm nhân Nguyễn Lưu Giang đã dùng tay đấm 2 cái vào mặt phạm nhân B.V.L.

Một cú đấm của Giang trượt vào tường buồng giam, cú còn lại trúng vùng miệng, gây thương tích cho B.V.L với tỷ lệ 1%.

Thời điểm thực hiện hành vi, Nguyễn Lưu Giang đang chấp hành bản án 18 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, hành vi phạm tội lần này có tính chất côn đồ và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm sức khỏe của người khác mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý, giáo dục phạm nhân cũng như tình hình an ninh, trật tự trong trại giam.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động tham gia xét hỏi, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, trên cơ sở đó đề nghị mức hình phạt tương xứng đối với bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND khu vực 16 thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, tuyên phạt Nguyễn Lưu Giang 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hội đồng xét xử đồng thời tổng hợp với thời gian còn lại phải chấp hành của bản án 18 năm tù về tội “Giết người” là 1 năm 2 tháng 3 ngày, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 3 năm 2 tháng 3 ngày tù.

Lãnh đạo VKSND khu vực 16, tỉnh Lâm Đồng sau đó đã tổ chức họp đơn vị để đánh giá, rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Việc lựa chọn vụ án để xét xử lưu động ngay tại trại giam vừa phục vụ yêu cầu rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên, vừa có tác dụng tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa vi phạm trong môi trường giam giữ.

Thông qua phiên tòa, các phạm nhân có điều kiện nhận thức rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy trại giam và giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình chấp hành án.