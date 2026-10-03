VKSND khu vực 16, tỉnh Lâm Đồng kiểm sát việc cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá

Hình ảnh tại buổi kiểm sát.

Mới đây, VKSND khu vực 16, tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm sát việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất, giao nhà và tài sản gắn liền với đất do Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại thôn 4, xã Bắc Ruộng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo nội dung bản án đã có hiệu lực pháp luật, bà P.T.T.N và ông L.V.H có nghĩa vụ liên đới trả cho bà L.T.T.L số tiền 444 triệu đồng cùng khoản lãi chậm thi hành án; đồng thời liên đới nộp hơn 21 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Ngoài ra, bà P.T.T.N còn có nghĩa vụ trả cho bà N.T.L và ông H.V.P số tiền hơn 23 triệu đồng cùng khoản lãi chậm thi hành án.

Quá trình tổ chức thi hành án xác định bà P.T.T.N đang quản lý, sử dụng thửa đất số 461, tờ bản đồ số 29, diện tích 390m² tại thôn 4, xã Bắc Ruộng. Trong đó, có 220m² đất ở tại nông thôn và 170m² đất trồng cây lâu năm.

Thửa đất thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 994486 do UBND huyện Tánh Linh cấp ngày 14/5/2010, được cập nhật biến động chuyển nhượng cho bà P.T.T.N ngày 28/4/2017.

Tài sản sau đó được Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng kê biên, xử lý và đưa ra bán đấu giá theo quy định. Ngày 10/7/2026, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng tổ chức bán đấu giá thành thửa đất với giá 848 triệu đồng. Người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện việc thông báo, niêm yết theo quy định. Tuy nhiên, bà P.T.T.N và ông L.V.H không hợp tác trong việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, khiến quá trình thi hành án kéo dài.

Ngày 28/8/2026, Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất, giao nhà và tài sản gắn liền với đất. VKSND khu vực 16

Thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự, Kiểm sát viên VKSND khu vực 16, tỉnh Lâm Đồng tham gia kiểm sát toàn bộ quá trình tổ chức cưỡng chế.

Nội dung kiểm sát tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cưỡng chế; việc công bố quyết định cưỡng chế, lập biên bản cũng như thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất, giao nhà và tài sản gắn liền với đất.

Qua đó, bảo đảm việc thi hành án được thực hiện đúng nội dung bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đúng trình tự, thủ tục; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Thông qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND khu vực 16, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án.