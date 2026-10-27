VKSND khu vực 15, tỉnh Lâm Đồng ký kết kế hoạch phối hợp với BHXH cơ sở La Gi

Hình ảnh tại buổi ký kết.

Vừa qua, VKSND khu vực 15, tỉnh Lâm Đồng và BHXH cơ sở La Gi tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Tuấn, Viện trưởng VKSND khu vực 15, tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Đoàn Quang Khoa, Giám đốc BHXH cơ sở La Gi cùng đại diện hai đơn vị.

Thông qua Kế hoạch phối hợp, hai đơn vị hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và người tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm.

Việc phối hợp chặt chẽ cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật, bảo đảm các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất.

Kế hoạch phối hợp là cơ sở để VKSND khu vực 15, tỉnh Lâm Đồng và BHXH cơ sở La Gi tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời phục vụ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Qua đó, hai đơn vị hướng tới bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bảo vệ lợi ích công, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Việc tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan cũng tạo thêm điều kiện để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, nhất là trong việc phát hiện, xử lý những vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động hoặc lợi ích công trong lĩnh vực bảo hiểm.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the