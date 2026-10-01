VKSND khu vực 15, tỉnh An Giang làm việc với Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh An Giang

Hình ảnh tại buổi làm việc.

Đoàn Thanh tra do đồng chí Kha Hữu Trí, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Huỳnh Văn Vĩ, Viện trưởng VKSND khu vực 15; các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên và công chức của đơn vị.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Tại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra, triển khai nội dung, phạm vi và thời gian tiến hành thanh tra.

Đại diện VKSND khu vực 15 báo cáo khái quát về tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả thực hiện các nội dung thuộc phạm vi thanh tra; đồng thời cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ việc kiểm tra, đánh giá.

Trên cơ sở đó, Đoàn Thanh tra tiến hành nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, tài liệu; đối chiếu việc thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế và quy trình nghiệp vụ đối với từng nội dung thanh tra. Một số hồ sơ, tài liệu được Đoàn tiếp nhận để tiếp tục nghiên cứu, kiểm tra, làm cơ sở phục vụ việc đánh giá và kết luận thanh tra theo quy định.

Thông qua hoạt động thanh tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục; qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND khu vực 15.