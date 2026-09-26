VKSND khu vực 14, TP Cần Thơ tổ chức 2 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Mới đây, VKSND khu vực 14, TP Cần Thơ phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức 2 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến, tạo điều kiện để Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức theo dõi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ từ thực tiễn xét xử.

Phiên tòa hình sự xét xử các bị cáo T.N.B. và L.T.T. về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đã công bố Cáo trạng, tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi bị truy tố, nhân thân và các tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh luận công khai cùng các tài liệu, chứng cứ được thu thập hợp pháp, Kiểm sát viên phân tích, đánh giá chứng cứ và trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án, bảo đảm có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

Tiếp đó, hai đơn vị phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến đối với vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn N.V.L. và bị đơn N.T.N.T.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên tập trung kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng; đồng thời theo dõi quá trình công khai, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và kết quả tranh tụng.

Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa dân sự.

Từ diễn biến phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng và quan điểm giải quyết vụ án.

Việc lựa chọn đồng thời một vụ án hình sự và một vụ án dân sự giúp nội dung rút kinh nghiệm bao quát nhiều nhóm kỹ năng, từ xét hỏi, tranh luận, đánh giá chứng cứ đến kiểm sát hoạt động xét xử và trình bày quan điểm của Viện kiểm sát.

Sau các phiên tòa, VKSND khu vực 14 phối hợp với TAND cùng khu vực tổ chức họp rút kinh nghiệm. Các ý kiến tập trung đánh giá việc chấp hành pháp luật tố tụng; kỹ năng điều hành, xét hỏi, tranh tụng; phương pháp thực hiện chức năng của Kiểm sát viên; cách xử lý tình huống phát sinh và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Hình thức trực tuyến giúp mở rộng phạm vi theo dõi, tạo điều kiện để công chức trong đơn vị quan sát đầy đủ diễn biến phiên tòa và cùng trao đổi trên cơ sở tình huống thực tế.

Qua đó, những ưu điểm được ghi nhận để tiếp tục phát huy, những hạn chế được phân tích cụ thể nhằm thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, VKSND khu vực 14, TP Cần Thơ tiếp tục lựa chọn các vụ án phù hợp để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, gắn với công tác tự đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, qua đó nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.