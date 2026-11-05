VKSND khu vực 14, tỉnh An Giang hỗ trợ học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện VKSND khu vực 14, tỉnh An Giang phối hợp trao quà cho các em học sinh.

Vừa qua, đồng chí Phạm Hoàng Phong cùng công chức VKSND khu vực 14, tỉnh An Giang đến Trường Tiểu học Châu Lăng, xã Tri Tôn trao quà, hỗ trợ 4 học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi.

Theo kế hoạch phối hợp giữa VKSND khu vực 14 và nhà trường, mỗi em được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng, từ tháng 10/2026 đến hết năm học 2026 - 2027. Nguồn kinh phí do tập thể công chức, người lao động của đơn vị đóng góp.

Hoạt động được triển khai nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, động viên các em tiếp tục đến trường, yên tâm học tập; đồng thời góp phần thực hiện công tác dân vận, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tại buổi trao quà, ông Trầm Minh Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Lăng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND khu vực 14.

Hiệu trưởng nhà trường mong muốn đơn vị tiếp tục đồng hành, giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập và duy trì việc đến trường.

Theo VKSND khu vực 14, thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có ý thức vươn lên trong học tập trên địa bàn.

Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cơ quan Kiểm sát với Nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của đội ngũ công chức, người lao động ngành Kiểm sát đối với cộng đồng và thế hệ trẻ.