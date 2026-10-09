VKSND khu vực 14, tỉnh An Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI

Quang cảnh buổi tập huấn.

Hưởng ứng Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong ngành Kiểm sát An Giang, vừa qua, VKSND khu vực 14, tỉnh An Giang tổ chức tập huấn, hướng dẫn công chức sử dụng bộ công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kiểm sát và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác chuyên môn.

Tại buổi tập huấn, công chức được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng “Bộ công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kiểm sát” do VKSND khu vực 14 chủ động nghiên cứu, xây dựng và phát triển từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bộ công cụ hỗ trợ một số khâu nghiệp vụ như kiểm sát thụ lý, phân công Kiểm sát viên, kiểm sát bản án, quyết định và thực hiện một số biểu mẫu nghiệp vụ. Qua đó, góp phần giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót, tăng tính thống nhất và hiệu quả trong xử lý công việc.

Một điểm đáng chú ý là, bộ công cụ có thể hoạt động ngoại tuyến (offline), không phụ thuộc vào kết nối Internet. Cách vận hành này góp phần tăng khả năng bảo đảm an toàn thông tin, nhất là đối với dữ liệu liên quan đến hoạt động nghiệp vụ kiểm sát.

Bên cạnh việc làm quen với bộ công cụ nghiệp vụ, công chức còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng AI trong công việc.

Nội dung tập huấn tập trung vào cách xây dựng câu lệnh (prompt), khai thác AI để hỗ trợ tổng hợp, phân tích thông tin, rà soát văn bản và xây dựng nội dung phục vụ công tác chuyên môn.

Thông qua hoạt động tập huấn, đội ngũ công chức có thêm điều kiện nâng cao kỹ năng số, chủ động hơn trong việc đưa công nghệ vào thực tiễn công tác, từng bước cải thiện chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm sát.

Hoạt động này cũng là một trong những cách VKSND khu vực 14, tỉnh An Giang hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” trong ngành Kiểm sát An Giang, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn tại đơn vị.