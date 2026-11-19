Trước đó, VKSND khu vực 14 – Cần Thơ tiếp nhận đơn của bà N.T.N (sinh năm 1951, ngụ ấp Trường Hiệp, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ) đề nghị hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con ruột là P.T.H.E (sinh năm 1994).

Theo nội dung đơn, trường hợp P.T.H.E là người khuyết tật đặc biệt nặng, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, không thể tự chăm sóc bản thân nhưng vẫn chưa được xem xét, giải quyết để hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định.

Nhận thấy quyền lợi chính đáng của công dân chưa được bảo đảm, VKSND khu vực 14-Cần Thơ đã khẩn trương tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy trường hợp P.T.H.E là người khuyết tật đặc biệt nặng, đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo tinh thần của Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Trên cơ sở đó, Lãnh đạo VKSND khu vực 14 - Cần Thơ đã trực tiếp làm việc với UBND xã Trường Long Tây, yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội cho công dân theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Lãnh đạo và Kiểm sát viên VKSND khu vực 14 - Cần Thơ làm việc với Phòng VHXH xã Trường Long Tây-TP. Cần Thơ

Với sự vào cuộc trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan, các thủ tục pháp lý đã sớm được hoàn tất.

Ngày 18/11, Lãnh đạo và Kiểm sát viên VKSND khu vực 14 - Cần Thơ cùng đại diện UBND xã Trường Long Tây đã đến tận gia đình để trao Quyết định số 1899/QĐ-UBND (ngày 30/10/2026) về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội cho trường hợp P.T.H.E, đồng thời trao Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc trợ cấp xã hội cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 14-Cần Thơ cùng chính quyền địa phương xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ trao Quyết định em P.T.H.E và người trực tiếp chăm sóc

Việc kịp thời vào cuộc, tháo gỡ vướng mắc để bảo vệ quyền lợi cho công dân tại xã Trường Long Tây đã khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 vào cuộc sống. Qua đó, không chỉ thực hiện tốt chức năng kiểm sát, VKSND còn phát huy hiệu quả vai trò là chỗ dựa pháp lý bảo vệ nhóm đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong cộng đồng.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tp. Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.