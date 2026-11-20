Hình ảnh tại buổi thẩm định.

Ngày 19/11/2026, VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát buổi xem xét, thẩm định tại chỗ đối với vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” tại thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng, giữa nguyên đơn ông Hoàng Khắc T. và bị đơn bà Nguyễn Thị L.

Tham gia buổi thẩm định còn có đại diện lãnh đạo UBND xã, công chức địa chính, các cơ quan chuyên môn của UBND xã, các bên đương sự cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Thông qua hoạt động này, Thẩm phán có thể trực tiếp ghi nhận, xác định thực trạng, đặc điểm, số lượng, vị trí, ranh giới của tài sản tranh chấp hoặc những đối tượng cần xác minh, thu thập chứng cứ. Đối với các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, việc xem xét, thẩm định tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình đánh giá chứng cứ và giải quyết vụ án.

Tại thửa đất đang tranh chấp, Kiểm sát viên chủ động trao đổi với Thẩm phán về kế hoạch tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ; đồng thời trực tiếp kiểm sát quá trình đo đạc, xác định các điểm ranh giới, hiện trạng sử dụng đất cũng như số lượng, tình trạng tài sản gắn liền với đất.

Kiểm sát viên còn trực tiếp lắng nghe phần trình bày của nguyên đơn, bị đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, từ đó làm rõ thêm những nội dung còn mâu thuẫn hoặc chưa được thể hiện đầy đủ trong hồ sơ vụ án.

Việc kiểm sát trực tiếp hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ giúp bảo đảm quá trình thu thập chứng cứ của Tòa án được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; đồng thời hạn chế những thiếu sót có thể phát sinh, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án.

Thông qua phối hợp với Tòa án ngay từ giai đoạn đầu, Kiểm sát viên có điều kiện trực tiếp xác định vị trí, ranh giới, diện tích thửa đất tranh chấp cũng như số lượng, tình trạng và đặc điểm của các tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng và các tài sản khác.

Từ những chứng cứ được ghi nhận tại thực địa, Kiểm sát viên có thêm cơ sở để đối chiếu với tài liệu trong hồ sơ, đánh giá toàn diện và khách quan hơn về nội dung tranh chấp. Đặc biệt đối với các vụ án liên quan quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất, việc trực tiếp tham gia thẩm định giúp làm rõ những tình tiết mà tài liệu giấy tờ hoặc lời trình bày của các bên chưa phản ánh đầy đủ.

Qua hoạt động đo đạc thực tế, Kiểm sát viên VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai đã có thêm căn cứ xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các bên, vị trí, diện tích và hiện trạng thực tế của thửa đất đang tranh chấp. Đây là những thông tin quan trọng phục vụ quá trình nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ và xây dựng quan điểm giải quyết vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Việc phối hợp trong xem xét, thẩm định tại chỗ cũng giúp Kiểm sát viên thực hiện tốt hơn chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự; qua đó chủ động phát hiện, hạn chế những thiếu sót có thể dẫn đến bản án, quyết định bị sửa hoặc hủy ở cấp phúc thẩm.