VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai tăng cường kiểm sát việc bán đấu giá tài sản thi hành án

Kiểm sát viên VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai kiểm sát tại buổi đấu giá.

Bán đấu giá tài sản là một khâu quan trọng trong quá trình xử lý tài sản thi hành án dân sự, đòi hỏi việc tổ chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, vừa qua, VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai đã phân công Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ và trực tiếp kiểm sát việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án do Công ty Đấu giá tổ chức tại trụ sở Phòng THADS khu vực 13, TP Đồng Nai.

Tài sản được đưa ra bán đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 91, tờ bản đồ số 31, tọa lạc tại thôn Sông Bé, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Kiểm sát viên được phân công đã chủ động nghiên cứu, kiểm sát hồ sơ trước khi phiên đấu giá được tổ chức.

Nội dung kiểm sát tập trung vào tính hợp pháp của việc kê biên, xử lý tài sản; trình tự, thủ tục định giá, thẩm định giá; việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; hợp đồng dịch vụ đấu giá cũng như việc công khai quy chế cuộc đấu giá.

Bên cạnh đó, Kiểm sát viên kiểm tra việc thông báo, niêm yết công khai thông tin về tài sản đấu giá, thời gian, địa điểm, điều kiện đăng ký tham gia, hình thức và phương thức đấu giá tại các địa điểm và trên trang thông tin điện tử theo quy định.

Thông qua nghiên cứu hồ sơ, Kiểm sát viên đối chiếu các tài liệu, trình tự, thủ tục đã thực hiện với quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và đấu giá tài sản, qua đó kịp thời nhận diện, phòng ngừa những thiếu sót có thể ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cuộc đấu giá.

Qua kiểm sát cho thấy, Chấp hành viên và các thành phần tham gia tổ chức bán đấu giá đã thực hiện các thao tác nghiệp vụ, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Tài liệu kèm theo cũng ghi nhận Kiểm sát viên trực tiếp tham gia tại phiên đấu giá và quá trình Đấu giá viên thông qua biên bản đấu giá.

Thông qua việc kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai góp phần bảo đảm hoạt động thi hành án trên địa bàn được thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự của đơn vị.