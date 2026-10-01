VKSND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Hình ảnh tại phiên tòa trực tuyến, rút kinh nghiệm.

Mới đây, VKSND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với TAND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên tòa trực tuyến, rút kinh nghiệm vụ án hình sự đối với bị cáo N.C.N về tội “Trộm cắp tài sản” và bị cáo T.H.H về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phiên tòa được kết nối trực tuyến từ điểm cầu TAND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng đến điểm cầu TAND tỉnh Lâm Đồng và 16 TAND khu vực thuộc tỉnh.

Theo cáo trạng, N.C.N là người nghiện ma túy. Do không có tiền tiêu xài, N.C.N nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền.

Khoảng 4h45’ ngày 5/2/2026, N.C.N đi ngang nhà ông P.N.T tại thôn Lương Nam, xã Lương Sơn, phát hiện xe mô tô Honda Future, biển số 86B2-473.78, trị giá 7,55 triệu đồng dựng tại sân, không có người trông coi và cắm sẵn chìa khóa.

N.C.N lén lút dắt xe, nổ máy điều khiển về hướng Hồng Thái. Khi đến khu vực cống Hiệp Bình, xã Hồng Thái, N.C.N tháo biển số xe vứt xuống mương nước rồi cất giấu phương tiện.

Trưa cùng ngày, N.C.N gọi điện cho T.H.H hỏi bán chiếc xe và hẹn gặp tại khu vực cống Hiệp Bình, xã Hồng Thái. T.H.H đến xem xe, biết đây là tài sản do N.C.N trộm cắp tại Lương Sơn, không có giấy chứng nhận đăng ký, không có biển số nhưng vì ham rẻ vẫn đồng ý mua với giá 1,7 triệu đồng.

Đến khoảng 14h ngày 11/4/2026, N.C.N tiếp tục đến khu vực nhà ông N.V.V tại thôn Thái Thuận, xã Hồng Thái, phát hiện xe mô tô Honda Wave Alpha, biển số 49AC-270.21, trị giá 18,2 triệu đồng dựng bên hông nhà, không có người trông coi và cắm sẵn chìa khóa.

N.C.N lén lút lấy xe, điều khiển đến khu vực nghĩa địa thuộc thôn Thái Thuận cất giấu, sau đó vứt áo khoác và quần dài xuống cống nước nhằm che giấu hành vi. Ngày 16/4/2026, ông N.V.V phát hiện chiếc xe tại khu vực trên và đưa đến Công an xã Hồng Thái trình báo.

Đáng chú ý, trước đó N.C.N vừa chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 10/3/2025 về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nay là TAND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng, nhưng tiếp tục tái phạm.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 13, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xét hỏi, bám sát diễn biến phiên tòa; phân tích, đánh giá chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Trên cơ sở tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt nghiêm minh, bảo đảm tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo N.C.N 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; bị cáo T.H.H 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.