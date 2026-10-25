VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

Đến dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí A Ting Tốc – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng; về phía nhà trường có đồng chí A Ting Dung – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mẹ Thứ cùng toàn thể thầy cô trong Ban Giám hiệu, giáo viên và đặc biệt là sự có mặt của gần 200 học sinh của trường.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng đã truyền tải đến các em học sinh những nội dung trọng tâm như: phân tích khái niệm và các dạng hành vi của bạo lực học đường và đưa ra các ví dụ cụ thể; góc nhìn của pháp luật đối với hành vi vi phạm về bạo lực học đường bằng việc đưa ra các quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự… trong trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào. Đồng thời, báo cáo viên đã đưa ra những kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, xử lý trong trường hợp trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và đưa ra những thông điệp có ý nghĩa về trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội và của các em học sinh đối với vấn đề trên.

VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Phòng chống bạo lực học đường”.

Bên cạnh đó, VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng đã đưa ra các tình huống liên hệ cụ thể và đặt các câu hỏi đã thu hút sự tham gia sôi nổi của các em học sinh trong buổi tuyên truyền phù hợp với độ tuổi và sự am hiểu của các em học sinh. Từ đó, nhiều em học sinh đã mạnh dạn trao đổi, chia sẻ sự hiểu biết, nhận dạng các hành vi và đề xuất các giải pháp ứng xử phù hợp với các tình huống thực tế được đặt ra về bạo lực học đường.

Phát biểu tổng kết tại buổi tuyên truyền, đồng chí A Ting Dung - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mẹ Thứ thay mặt cho Ban Giám hiệu nhà trường ghi nhận những kết quả đạt được và ý nghĩa thông qua buổi tuyên truyền. Đồng thời, hy vọng trong thời gian tới đơn vị VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục có những chương trình tuyên truyền cho các em học sinh trong nhà trường.

VKSND khu vưc 12, TP Đà Nẵng trao phần quà cho đại diện nhà trường để sắm sửa cơ sở vật chất phục vụ các em học sinh.

Kết thúc chương trình, thay mặt VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng, đồng chí A Ting Tốc - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng đã có phần quà gửi đến nhà trường để sắm sửa cơ sở vật chất phục vụ các em học sinh.

Thông qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đầy ý nghĩa này, VKSND khu vực 12 và nhà trường hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh từ đó chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực trong môi trường giáo dục, hướng tới xây dựng học đường an toàn, thân thiện, tích cực.