VKSND khu vực 12, TP. Đà Nẵng trực tiếp kiểm sát tại xã Hùng Sơn

Đoàn kiểm sát do đồng chí A Ting Tốc – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên của đơn vị.

Sau khi nghe đại diện Công an xã Hùng Sơn và UBND xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác trong thời gian vừa qua, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu có liên quan đồng thời yêu cầu giải trình đối với những nội dung cần làm rõ. Nội dung kiểm sát đối với Công an xã Hùng Sơn tập trung vào việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, lập hồ sơ quản lý và chuyển nguồn tin về tội phạm theo thẩm quyền, đối với UBND xã Hùng Sơn tập trung vào việc lập, quản lý hồ sơ, theo dõi, giám sát, giáo dục, nhận xét quá trình chấp hành án hình sự tại cộng đồng và công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng trực tiếp kiểm sát đối với Công an xã Hùng Sơn và UBND xã Hùng Sơn.

Qua kiểm sát, nhìn chung Công an xã Hùng Sơn và UBND xã Hùng Sơn đã thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an xã thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và lập hồ sơ quản lý nguồn tin về tội phạm cơ bản đầy đủ, kịp thời; việc chuyển nguồn tin được thực hiện theo thẩm quyền. Trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, UBND xã và Công an xã đã có sự phối hợp trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm và công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Trên cơ sở kết quả kiểm sát, VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Công an xã và UBND xã Hùng Sơn khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Đoàn kiểm sát kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu trong quá trình trực tiếp kiểm sát.

Thông qua hoạt động trực tiếp kiểm sát, VKSND khu vực 12, TP Đà Nẵng góp phần bảo đảm công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý nguồn tin về tội phạm và thi hành án hình sự tại cộng đồng được thực hiện đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua đó nâng cao hiệu quả công tác và bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất.