VKSND khu vực 12, tỉnh Tây Ninh tổ chức 'Vui Tết Trung thu 2026'

Tham dự chương trình có đồng chí Vương Thị Thuý Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Dầu; đồng chí Lê Minh Tân - Viện trưởng; đồng chí Đặng Hoài Dinh - Chánh án; các Phó Viện trưởng VKSND; Phó Chánh án TAND khu vực 12 – Tây Ninh; đồng chí Đoàn Văn Vũ Em - Trưởng Công an phường; đồng chí Nguyễn Thị Gái Liên - Ủy viên BCH Đảng bộ phường - Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường; Bí thư và Phó Bí thư các Chi đoàn phối hợp, cùng đông đảo phụ huynh, các em thiếu nhi.

Lãnh đạo địa phương cùng lãnh đạo các đơn vị hòa chung không khí vui tươi của đêm hội Trung thu năm 2026.

Đến với chương trình, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động phong phú như: giao lưu văn nghệ, trò chơi, thưởng thức múa lân sư rồng, rước đèn, phá cỗ Trung thu. Tiếng cười trong trẻo, ánh mắt háo hức cùng sự hồn nhiên của các em tạo nên không gian Trung thu rộn ràng, đậm sắc màu tuổi thơ. Qua đó, chương trình mang đến sân chơi bổ ích, giúp các em cảm nhận trọn vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi mang đến sắc màu tươi vui, góp phần tạo nên không khí rộn ràng cho đêm hội “Vui Tết Trung thu năm 2026”.

Màn múa lân sư rồng rộn ràng, mang đến sắc màu truyền thống, tạo nên không khí phấn khởi cho đêm hội.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 200 phần quà Trung thu, trị giá 200.000 đồng/phần đến các em thiếu nhi. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự chăm lo của lãnh đạo và chi đoàn các cơ quan, các anh chị đoàn viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với thế hệ trẻ. Hoạt động góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, mang đến cho các em niềm vui, tạo thêm dấu ấn đẹp trong mùa trăng đoàn viên.

Đồng chí lãnh đạo cùng các em thiếu nhi lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tại chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2026”.

Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt em nhỏ cùng phụ huynh sau khi nhận quà Trung thu.

Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, nhưng Tết Trung thu vẫn giữ vững giá trị văn hóa, là dịp để kết nối tình cảm gia đình, bạn bè. Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên các đơn vị giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ phối hợp trong công tác.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nhiều hoạt động thiết thực, “Vui Tết Trung thu năm 2026” mang đến cho các em thiếu nhi một đêm hội tràn ngập tiếng cười, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương, chăm lo cho thế hệ trẻ; đồng thời tạo thêm dấu ấn đẹp trong hoạt động phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị.