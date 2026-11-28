Quang cảnh buổi lễ ký kết.

Ngày 27/11/2026, VKSND khu vực 12, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức lễ ký Kế hoạch phối hợp liên ngành về số hóa, trao đổi và khai thác dữ liệu hồ sơ vụ án.

Tham dự và thực hiện ký kết có đồng chí Dương Văn Nhiên - Viện trưởng VKSND khu vực 12 và đồng chí Lương Đặng Tân - Chánh án TAND khu vực 12; cùng cán bộ, công chức hai đơn vị.

Kế hoạch phối hợp số 600/2026/KH-PHLN được xây dựng nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu số giữa hai cơ quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; từng bước hình thành phương thức trao đổi hồ sơ song song giữa bản giấy và bản số hóa. Qua đó, tạo điều kiện để Kiểm sát viên, Thẩm phán và công chức được phân công chủ động tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị nội dung giải quyết vụ án.

Việc phối hợp cũng hướng tới hạn chế sao chụp tài liệu nhiều lần, giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu, lưu trữ và khai thác dữ liệu trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và hành chính.

Theo kế hoạch, đối với án hình sự, VKSND khu vực 12 thực hiện số hóa hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền truy tố trước khi chuyển hồ sơ sang TAND khu vực 12; đồng thời chuyển bản số hóa để Thẩm phán được phân công giải quyết, xét xử nghiên cứu, khai thác phục vụ công tác xét xử.

Ở chiều ngược lại, đối với án dân sự, hành chính thuộc diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, TAND khu vực 12 thực hiện số hóa hồ sơ trước khi ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử, đồng thời chuyển bản số hóa cho VKSND khu vực 12 để Kiểm sát viên nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giai đoạn xét xử.

Một trong những nguyên tắc được hai đơn vị đặc biệt chú trọng là bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu. Việc số hóa, trao đổi dữ liệu phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích và phạm vi hồ sơ; bảo đảm đầy đủ, chính xác, rõ ràng, có khả năng tra cứu và đối chiếu với hồ sơ giấy.

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp.

Đối với tài liệu thuộc bí mật nhà nước, bí mật điều tra, tài liệu hạn chế tiếp cận hoặc có yêu cầu bảo mật đặc biệt, việc số hóa, trao đổi chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, quy trình và phương tiện bảo mật theo quy định. Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện thì không thực hiện trao đổi dưới dạng điện tử.

Kế hoạch cũng xác định rõ, hồ sơ giấy vẫn tiếp tục được quản lý, chuyển giao và sử dụng theo quy định tố tụng. Bản số hóa được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu, tra cứu, chuẩn bị xét xử và thực hiện nhiệm vụ nghiệp vụ; khi có sự khác nhau giữa bản số hóa và hồ sơ giấy thì căn cứ hồ sơ giấy. Việc số hóa không được làm chậm thời hạn chuyển hồ sơ theo quy định tố tụng.

Để việc phối hợp đi vào thực chất, hai đơn vị thống nhất quy trình số hóa, cách lập danh mục tệp, bàn giao, tiếp nhận và cập nhật dữ liệu. Dữ liệu được ưu tiên chuyển qua hệ thống, phần mềm nghiệp vụ hoặc hạ tầng truyền nhận được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đáp ứng yêu cầu bảo mật.

Kế hoạch nghiêm cấm sử dụng thư điện tử cá nhân, ứng dụng nhắn tin công cộng, đường dẫn lưu trữ công cộng hoặc thiết bị lưu trữ cá nhân chưa được phê duyệt để chuyển hồ sơ, tài liệu tố tụng.

Mỗi đơn vị sẽ chỉ định lãnh đạo phụ trách, đầu mối nghiệp vụ và đầu mối kỹ thuật để tổ chức thực hiện; đồng thời định kỳ trao đổi, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình phối hợp.

Kế hoạch được triển khai từ ngày 1/12/2026. Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày ký, hai đơn vị sẽ thống nhất phương thức kỹ thuật, đầu mối gửi nhận, cấu trúc thư mục, biểu mẫu danh mục và biên bản bàn giao; đồng thời tổ chức chạy thử đối với một hồ sơ phù hợp trước khi triển khai đồng bộ.

Việc ký kết kế hoạch phối hợp là bước cụ thể hóa yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp tại địa bàn, tạo nền tảng để hai cơ quan VKSND khu vực 12 và TAND khu vực 12 tăng cường chia sẻ dữ liệu, rút ngắn thời gian nghiên cứu hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ yêu cầu tố tụng, an toàn và bảo mật thông tin.