Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và đưa nội dung Bộ nhận diện một số hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-VKS-TTra ngày 22/9/2026 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp, đi vào thực tiễn công tác.

Với thông điệp “Nhận diện đúng - Tự soi, tự sửa - Chủ động phòng ngừa”, cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Ngân hàng đề thi gồm 110 câu hỏi, tập trung vào 11 nhóm lĩnh vực công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, từ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đến công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra và công tác Văn phòng.

Quang cảnh cuộc thi.

Trong đó, bên cạnh các câu hỏi nhận diện trực tiếp, Ban Tổ chức chú trọng xây dựng những câu hỏi tình huống gắn với thực tiễn, yêu cầu người dự thi vận dụng kiến thức để nhận diện dấu hiệu cần cảnh giác và lựa chọn cách ứng xử, nguyên tắc phòng ngừa phù hợp.

Mỗi thí sinh thực hiện một lượt thi chính thức với 30 câu hỏi được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi; thời gian làm bài 30 phút. Hệ thống tự động sẽ chấm điểm và xếp hạng căn cứ vào số câu trả lời đúng, thời gian hoàn thành bài thi, bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch trong quá trình tổ chức.

Các thí sinh tham gia thi trực tuyến bằng điện thoại di động.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã tổng hợp kết quả và công bố xếp hạng. Kết quả cho thấy, các thí sinh đều đạt thành tích cao, trong đó điểm số thấp nhất là 27/30 câu trả lời đúng. Đặc biệt, có 26 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 câu. Kết quả này thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững nội dung Bộ nhận diện của công chức, người lao động trong đơn vị.

Với kết quả đạt được, cuộc thi đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra theo kế hoạch. Căn cứ thể lệ và kết quả thi, Ban tổ chức đã tiến hành xếp hạng, lựa chọn các cá nhân đạt thành tích cao để trao 6 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Kiểm sát viên Phan Hoàng Thái xuất sắc đạt giải Nhất của cuộc thi

Thông qua cuộc thi, mỗi công chức, người lao động VKSND khu vực 12 có thêm điều kiện củng cố kiến thức, đối chiếu các quy định với vị trí việc làm và lĩnh vực công tác của bản thân, từ đó nâng cao ý thức tự kiểm tra, tự chấn chỉnh, chủ động phòng ngừa những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực ngay từ trong nội bộ đơn vị.

Đồng chí Lê Minh Bằng, Viện trưởng VKSND khu vực 12, tỉnh Đồng Tháp phát biểu bế mạc cuộc thi.

Việc tổ chức cuộc thi thể hiện sự chủ động, sáng tạo của VKSND khu vực 12 trong đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, liêm chính và ý thức nêu gương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.