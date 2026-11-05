VKSND khu vực 12, tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật, tặng quà người dân khó khăn

Kiểm sát viên VKSND khu vực 12, tỉnh An Giang tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Vừa qua, VKSND khu vực 12, tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Bình Thạnh Đông và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 12 tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, người dân được phổ biến kiến thức về nhận diện, tác hại và biện pháp phòng ngừa ma túy; một số quy định của Luật Tổ chức VKSND, Luật Thanh niên, Luật Tư pháp người chưa thành niên và Luật Thi hành án dân sự.

Người dân trên địa bàn xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các báo cáo viên cũng giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Thông qua hình thức giao lưu, hỏi đáp, người dân có thêm điều kiện tìm hiểu các quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và chủ động phản ánh những hành vi có dấu hiệu vi phạm.

Nội dung tuyên truyền đặc biệt lưu ý các hành vi liên quan đến ma túy, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế và những vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích công.

Lãnh đạo VKSND khu vực 12, tỉnh An Giang cùng đại diện chính quyền địa phương tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, VKSND khu vực 12 và Phòng Thi hành án dân sự cùng cấp trao 20 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Thạnh Đông.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Thông qua hoạt động tại cơ sở, các quy định pháp luật được chuyển tải gần gũi hơn đến người dân, đồng thời gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc chia sẻ, hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn.