VKSND khu vực 11, TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Hình ảnh tại phiên tòa giả định.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, vừa qua, Liên Chi đoàn VKSND khu vực 11, TAND khu vực 11, Phân trại tạm giam Phước Thắng, Trường THCS Thắng Nhất và Trường THCS Nguyễn Trãi phối hợp tổ chức chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức “Phiên tòa giả định”.

Hoạt động được triển khai nhằm thực hiện kế hoạch của VKSND TP Hồ Chí Minh về đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật, đồng thời giúp học sinh tiếp cận các quy định pháp luật thông qua những tình huống gần gũi, trực quan.

Cảnh báo từ một vụ án về ma túy

Phiên tòa giả định được tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Trãi, số 54 Hàn Thuyên, phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh.

Kịch bản được xây dựng từ một vụ án có thật, với nội dung xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Văn Hi, Trần Thế Văn và Nguyễn Phương Ly về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Nội dung vụ án phản ánh tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên còn thiếu sự quản lý, định hướng của gia đình, dễ bị lôi kéo vào việc sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 11 thực hành quyền công tố, tham gia xét hỏi, phân tích tính chất, mức độ của hành vi bị đưa ra xét xử, đồng thời làm rõ những tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tương lai của thanh thiếu niên và môi trường học đường.

Một nội dung đáng chú ý được lồng ghép tại phiên tòa là tuyên truyền những quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Thông qua phần xét hỏi, tranh tụng và xử lý tình huống, học sinh được giới thiệu về chính sách ưu tiên giáo dục, hỗ trợ người chưa thành niên sửa chữa sai lầm; việc xem xét áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và hạn chế áp dụng hình phạt tù đối với người dưới 18 tuổi khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Các quyền của người chưa thành niên khi tham gia tố tụng như quyền có người đại diện, được hỗ trợ tâm lý, pháp lý và bảo mật thông tin nhân thân cũng được thể hiện trực quan trong kịch bản, giúp học sinh dễ tiếp cận hơn với những quy định pháp luật vốn khá chuyên môn.

Đại diện Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên đồng thời trao đổi về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, qua đó giúp học sinh nhận thức rõ hơn ranh giới giữa những hành vi vi phạm thông thường và hành vi có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.

Giải đáp trực tiếp những vấn đề học sinh quan tâm

Trong thời gian Hội đồng xét xử nghị án, VKSND khu vực 11 tổ chức phần giao lưu, trực tiếp giải đáp những câu hỏi của học sinh về các quy định pháp luật và những tình huống thường gặp trong đời sống.

Nhiều câu hỏi thực tế liên quan đến tác hại của thuốc lá điện tử, hậu quả pháp lý khi bị người khác rủ rê thử ma túy và độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đã được Kiểm sát viên trao đổi, giải thích.

Cách tương tác trực tiếp giúp không khí chương trình gần gũi hơn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh chủ động đặt câu hỏi, tìm hiểu pháp luật và trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể gặp trong môi trường xã hội và học đường.

Đại diện VKSND khu vực 11 cho rằng phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền trực quan, dễ tiếp cận, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Việc đưa những quy định mới của Luật Tư pháp người chưa thành niên vào trường học cũng giúp các em hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và kỹ năng phòng ngừa vi phạm.

Thông qua chương trình, các đơn vị phối hợp góp phần đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, giúp học sinh nhận diện rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm, nhất là những nguy cơ liên quan đến ma túy.

Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan tư pháp và nhà trường trong tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.