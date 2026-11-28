Đồng chí Huỳnh Thanh Vũ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 11, TP Cần Thơ, triển khai nội dung kiểm sát.

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2026, VKSND khu vực 11, TP Cần Thơ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng ở UBND xã Vĩnh Tường; đồng thời xem xét nội dung liên quan đến việc quản lý người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo phạm vi kiểm sát.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Thanh Vũ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 11 làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn có các Kiểm sát viên, chuyên viên của đơn vị. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường cùng đại diện Công an xã.

Sau khi nghe đại diện địa phương báo cáo, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến việc quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; việc lập, quản lý và cập nhật hồ sơ thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Đoàn cũng kiểm tra các tài liệu liên quan đến việc quản lý người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo đảm phân biệt rõ hoạt động này với công tác thi hành án hình sự.

Qua kiểm sát, Đoàn ghi nhận UBND xã và Công an xã Vĩnh Tường đã quan tâm cập nhật sổ sách, xây dựng báo cáo, quản lý hồ sơ và khắc phục một số hạn chế trong công tác lập hồ sơ đã được chỉ ra trước đó.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn tiếp tục lưu ý một số nội dung cần khắc phục, đồng thời yêu cầu đơn vị được kiểm sát nghiêm túc rà soát, hoàn thiện theo đúng quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đề nghị UBND xã và Công an xã Vĩnh Tường tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng; thực hiện đầy đủ chế độ hồ sơ, sổ sách và các nhiệm vụ liên quan theo đúng thẩm quyền.

Đối với người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, việc quản lý, theo dõi phải tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Đại diện đơn vị được kiểm sát thống nhất với nội dung kết luận của Đoàn và cam kết khắc phục những thiếu sót đã được chỉ ra.

Hoạt động trực tiếp kiểm sát của VKSND khu vực 11 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, bảo đảm việc chấp hành pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án.