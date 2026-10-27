VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng đưa pháp luật đến học đường

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Viện kiểm sát quân sự khu vực 51, Quân khu 5; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Phước và Trường THPT Sào Nam tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026” tại xã Nam Phước.

Quang cảnh chương trình.

Chương trình thu hút hơn 500 học sinh Trường THPT Sào Nam cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phước tham gia, theo dõi.

Đồng chủ trì chương trình có đồng chí Lê Văn Phương – Viện trưởng VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng và Trung tá Phan Tấn Bông – Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực 51, Quân khu 5.

Tham dự còn có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo TAND khu vực 10, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Phước; Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh Trường THPT Sào Nam.

Lãnh đạo các đơn vị, đại biểu và 500 học sinh Trường THPT Sào Nam cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phước tham gia chương trình.

Xuất phát từ yêu cầu phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, các đơn vị lựa chọn tình huống liên quan đến tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 BLHS 2015, làm nội dung trọng tâm của phiên tòa giả định.

Tình huống được xây dựng gần gũi với đời sống, gắn với những mâu thuẫn trong sinh hoạt, học tập có thể dẫn đến hành vi vi phạm khi người trong cuộc thiếu kiềm chế hoặc bị lôi kéo, kích động.

Phiên tòa tái hiện trình tự, thủ tục xét xử một vụ án hình sự với các vai Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, Trợ giúp viên pháp lý, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Qua hình thức sân khấu hóa, các quy định pháp luật được truyền tải trực quan, giúp học sinh hiểu rõ hơn tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả pháp lý của hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nội dung chương trình tập trung cảnh báo các hành vi tụ tập đánh nhau, sử dụng hung khí, gây mất an ninh, trật tự xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, sự thiếu kiềm chế hoặc bị kích động.

Học sinh tham gia giao lưu, tìm hiểu pháp luật.

Qua đó, học sinh được nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử và giải quyết mâu thuẫn phù hợp, tránh những hành động bột phát có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bên cạnh phiên tòa giả định, Ban tổ chức còn tổ chức giao lưu, hỏi – đáp về nội dung phiên tòa và các tình huống pháp lý thường gặp. Phần giao lưu diễn ra sôi nổi, thu hút học sinh tham gia, góp phần củng cố kiến thức và tăng tính tương tác trong tuyên truyền pháp luật. Những học sinh trả lời đúng câu hỏi được trao quà động viên.

Chương trình góp phần tăng cường phối hợp giữa VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng với Viện kiểm sát quân sự khu vực 51, Quân khu 5 và các cơ quan, tổ chức, nhà trường trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức chương trình chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua hoạt động này, các đơn vị hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong thanh, thiếu niên, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.