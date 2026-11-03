VKSND khu vực 1, TP Huế đưa phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật đến học sinh

Ngày 2/11, VKSND khu vực 1, TP Huế phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Đa tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 1, TP Huế, đại diện cấp ủy, Ban Giám hiệu cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Kịch bản phiên tòa được xây dựng dựa trên một vụ án có thật về hành vi “Cố ý gây thương tích”, bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội và trong sinh hoạt hằng ngày giữa các học sinh. Từ tình huống gần gũi với lứa tuổi học đường, phiên tòa chuyển tải bài học về cách ứng xử, giải quyết bất đồng và hậu quả pháp lý của việc sử dụng bạo lực.

Các thành viên tham gia diễn án đảm nhận vai HĐXX, Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Diễn biến phiên tòa được tái hiện từ phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, xét hỏi, tranh luận đến nghị án và tuyên án, giúp học sinh tiếp cận trực quan trình tự xét xử một vụ án hình sự.

Đại diện VKSND khu vực 1, TP Huế phát biểu tại chương trình.

Thông qua nội dung xét hỏi, luận tội và tranh luận, phiên tòa giúp các em nhận diện hành vi vi phạm pháp luật, hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc kiểm soát hành vi, tôn trọng sức khỏe, danh dự của người khác. Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ trong quan hệ bạn bè có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được giải quyết đúng cách.

Sau phần diễn án, Ban tổ chức giao lưu, hỏi - đáp pháp luật với học sinh. Các câu hỏi liên quan đến cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, xử phạt vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên được các Kiểm sát viên giải đáp bằng cách diễn đạt dễ hiểu, gắn với tình huống thực tế.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh; đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan Kiểm sát với nhà trường trong giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học sinh.

Phiên tòa giả định được tổ chức với đầy đủ thành phần như mô hình một phiên tòa thực tế.

Trước đó, chiều 23/3/2026, VKSND khu vực 1, TP Huế đã phối hợp với UBND phường Mỹ Thượng, Đoàn phường Mỹ Thượng và Trường THCS Phú Mỹ tổ chức phiên tòa giả định về tội “Cố ý gây thương tích”, thu hút gần 500 học sinh tham dự.

Chương trình còn lồng ghép hỏi - đáp về bạo lực học đường, trật tự an toàn giao thông, ma túy và thuốc lá điện tử. Dịp này, đơn vị trao tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Việc tiếp tục đưa phiên tòa giả định vào trường học giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận, góp phần cùng gia đình và nhà trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.