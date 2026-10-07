VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ chuẩn hóa kiểm sát án dân sự

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Giờ pháp luật tại VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ.

Nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ tổ chức sinh hoạt “Giờ pháp luật”, triển khai thống nhất Bộ quy trình 15 bước kiểm sát giải quyết án dân sự, kết hợp phiếu theo dõi trách nhiệm hồ sơ và bảng kiểm tra công việc.

Buổi sinh hoạt do đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ chủ trì.

Chuẩn hóa hoạt động kiểm sát theo quy trình 15 bước

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Viện trưởng trực tiếp triển khai các nội dung của quy trình, làm rõ nhiệm vụ, điểm kiểm soát và trách nhiệm của từng cá nhân ở mỗi khâu.

Quy trình hệ thống hóa hoạt động kiểm sát từ việc trả lại đơn khởi kiện, thụ lý, chuẩn bị xét xử, nghiên cứu hồ sơ, thu thập chứng cứ, báo cáo, duyệt án đến tham gia phiên tòa, kiểm sát bản án, quyết định và xem xét kháng nghị ở giai đoạn sơ thẩm.

Các giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử lại cũng được kết nối thành một quy trình xuyên suốt, giúp Kiểm sát viên chủ động xác định công việc, thời hạn và những vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu đối với từng hồ sơ; đồng thời bảo đảm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn khi phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền.

Kiểm soát tiến độ và trách nhiệm bằng bảng checklist

Việc áp dụng Bộ quy trình góp phần phân định rõ trách nhiệm giữa Kiểm sát viên, công chức hỗ trợ, lãnh đạo phụ trách bộ phận và lãnh đạo đơn vị.

Kiểm sát viên trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra kết quả hỗ trợ và chịu trách nhiệm về quan điểm, đề xuất nghiệp vụ. Lãnh đạo phụ trách tăng cường kiểm tra tiến độ, nội dung nghiên cứu, kịp thời cho ý kiến đối với những vấn đề phức tạp hoặc còn có quan điểm khác nhau.

Bảng checklist quy trình kiểm sát giải quyết án dân sự.

Bảng checklist được sử dụng như công cụ kiểm soát theo từng bước, giúp theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ; kịp thời nhận diện tài liệu còn thiếu, nguy cơ quá hạn, mâu thuẫn trong chứng cứ và những vấn đề cần thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị hoặc kháng nghị.

Cách làm này vừa hỗ trợ Kiểm sát viên hạn chế bỏ sót nhiệm vụ, vừa tạo căn cứ để lãnh đạo kiểm tra, duyệt án và xác định trách nhiệm ở từng khâu công tác.

Gắn quy trình với học tập, rút kinh nghiệm nghiệp vụ

Bên cạnh việc triển khai quy trình, các Kiểm sát viên nghiên cứu thông báo rút kinh nghiệm của Vụ 9, Vụ 10 VKSND tối cao và các phòng nghiệp vụ; đối chiếu những thiếu sót, vi phạm đã được chỉ ra với quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Các tình huống thực tiễn được đưa ra trao đổi, tập trung vào kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, nhận diện vi phạm và xây dựng quan điểm giải quyết vụ án.

Việc lãnh đạo đơn vị trực tiếp chủ trì “Giờ pháp luật” cũng góp phần tăng cường vai trò chỉ đạo trong học tập và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Những vụ án có nội dung phức tạp, chứng cứ chưa đầy đủ hoặc còn quan điểm khác nhau được kịp thời trao đổi, định hướng và yêu cầu bổ sung; qua đó gắn trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách với trách nhiệm của Kiểm sát viên, nâng cao chất lượng kiểm tra, duyệt án.

Thông qua sinh hoạt “Giờ pháp luật”, Bộ phận Dân sự VKSND khu vực 1, TP Cần Thơ tiếp tục từng bước đưa Bộ quy trình 15 bước vào áp dụng thống nhất trong thực tiễn.

Sự kết hợp giữa quy trình nghiệp vụ, công cụ kiểm soát hồ sơ và học tập, rút kinh nghiệm góp phần hạn chế thiếu sót, nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.