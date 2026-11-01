VKSND khu vực 1, tỉnh Lạng Sơn trực tiếp xác minh 88 việc chưa có điều kiện thi hành án

Qua trực tiếp xác minh, Viện kiểm sát nhận thấy Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, tỉnh Lạng Sơn về cơ bản đã thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án đúng quy định tại Điều 44 và Điều 44a Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung các năm 2014, 2018, 2022, 2024).

Trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án tại nơi ở của người phải thi hành án.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát, trực tiếp xác minh tại nơi ở của người phải thi hành án, tại các ngân hàng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn và phối hợp với Công an, chính quyền cấp xã mời đương sự đến trụ sở Công an hoặc UBND làm việc, VKSND khu vực 1, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một số trường hợp tại thời điểm xác minh, người phải thi hành án có tài sản để tiếp tục thi hành án.

Bên cạnh đó, qua kiểm sát hồ sơ, Viện kiểm sát còn phát hiện cơ quan thi hành án dân sự có một số vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án như: tại một số hồ sơ phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án, Chấp hành viên chưa thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ, chưa xác minh đầy đủ điều kiện thi hành án; hồ sơ không thể hiện việc gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho Ủy ban nhân dân để niêm yết. Viện kiểm sát đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm nêu trên, đồng thời đề nghị ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với các vụ việc người phải thi hành án có tài sản để thi hành án.

Ngoài ra, VKSND khu vực 1, tỉnh Lạng Sơn đã cử Kiểm sát viên phối hợp với Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, tỉnh Lạng Sơn xác minh điều kiện thi hành án đối với 3 vụ việc trên địa bàn các phường Đông Kinh và Lương Văn Tri. Kết quả kiểm sát cho thấy, việc xác minh điều kiện thi hành án đối với các vụ việc này đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên xác minh tại ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Việc VKSND khu vực 1, tỉnh Lạng Sơn kiểm sát chặt chẽ hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lạng Sơn đã giúp bảo đảm việc phân loại án chính xác, phòng ngừa vi phạm của Chấp hành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án; qua đó khẳng định vai trò của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm các bản án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.