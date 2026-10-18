VKSND khu vực 1, tỉnh Lâm Đồng gắn tiếp công dân với tuyên truyền, giải thích pháp luật

Kiểm sát viên VKSND khu vực 1, tỉnh Lâm Đồng thực hiện tiếp công dân.

Tiếp công dân không chỉ là tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo mà còn là dịp để cơ quan chức năng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Từ thực tiễn đó, VKSND khu vực 1, tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng gắn công tác tiếp công dân với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giải thích pháp luật, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ cũng như trình tự, thủ tục cần thực hiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp 73 lượt công dân. Công tác tiếp công dân được thực hiện theo quy định pháp luật, không phát sinh vụ việc khiếu kiện kéo dài, đông người hoặc gây mất an ninh, trật tự.

Trong quá trình tiếp công dân, cán bộ được phân công chú trọng lắng nghe, tìm hiểu nội dung vụ việc và những vấn đề người dân còn băn khoăn. Trên cơ sở đó, các quy định pháp luật liên quan được giải thích cụ thể; người dân được hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặc gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền đối với những nội dung không thuộc phạm vi giải quyết của Viện kiểm sát.

Đối với những vấn đề cần làm rõ, các bộ phận chuyên môn phối hợp trao đổi, hướng dẫn để người dân hiểu đúng quy định, thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Việc giải thích pháp luật được thực hiện theo hướng cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với từng vụ việc, đồng thời bảo đảm tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Việc gắn tiếp công dân với tuyên truyền, giải thích pháp luật giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật trực tiếp, thiết thực hơn; có thêm cơ sở để thực hiện quyền của mình đúng quy định và hạn chế những vướng mắc phát sinh do chưa nắm rõ pháp luật.

Qua đó, công tác tiếp công dân từng bước được nâng cao về chất lượng, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan tư pháp.