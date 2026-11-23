Ban Tổ chức chương trình tiến hành trao tặng xe đạp cho các em học sinh.

Vừa qua, Chi đoàn VKSND khu vực 1, tỉnh An Giang phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên, Xã đoàn Giang Thành, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông và Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh An Giang tổ chức công trình thanh niên “Giao thông an toàn cho em”.

Chương trình được tổ chức tại Trường TH-THCS Giang Thành 1, gắn với tuyên truyền an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hoạt động tiếp sức đến trường năm 2026.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm.

Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia. Bên cạnh việc được tiếp cận những kiến thức pháp luật gần gũi, thiết thực, các em còn trực tiếp trải nghiệm, thực hành những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trong cuộc sống hằng ngày.

Ở nội dung tuyên truyền an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết biển báo, tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, làn đường và kỹ năng qua đường an toàn.

Phần thực hành trên sa hình thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh. Thông qua các tình huống giao thông mô phỏng, các em có cơ hội vận dụng ngay những kiến thức vừa được hướng dẫn, từ đó hình thành ý thức và thói quen tham gia giao thông an toàn.

Các chiến sĩ lực lượng PCCC và CNCH hướng dẫn các em sử dụng thiết bị chuyên dụng.

Ở nội dung phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ giới thiệu một số phương tiện, thiết bị chữa cháy chuyên dụng; đồng thời hướng dẫn học sinh cách nhận biết nguy cơ cháy, nổ, xử lý khi xảy ra sự cố và kỹ năng thoát nạn an toàn.

Các nội dung được truyền đạt bằng hình thức trực quan, dễ hiểu, giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ và có thể vận dụng khi gặp tình huống thực tế.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, các đơn vị còn dành sự quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Chi đoàn VKSND khu vực 1, tỉnh An Giang trao tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 xe đạp, 100 phần quà cùng số tiền 6 triệu đồng cho các em vượt khó học tốt. Những phần quà góp phần san sẻ khó khăn, tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục đến trường và phấn đấu trong học tập.

Thông qua chương trình, tuổi trẻ các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chăm lo cho trẻ em ở địa bàn biên giới.

Hoạt động cũng góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trong sinh hoạt hằng ngày và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi học đường.