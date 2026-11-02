VKSND khu vực 1, tỉnh An Giang rút kinh nghiệm án trả hồ sơ điều tra bổ sung

Quang cảnh tại hội nghị rút kinh nghiệm.

Nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, vừa qua, VKSND khu vực 1, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đối với các vụ án hình sự phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tại hội nghị, lãnh đạo Viện và các Kiểm sát viên tập trung đánh giá thực tiễn giải quyết án, phân tích nguyên nhân dẫn đến việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, qua đó rút kinh nghiệm đối với từng khâu nghiệp vụ.

Các ý kiến tập trung vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, ban hành yêu cầu điều tra và kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết vụ án; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Kiểm sát viên trong từng vụ việc cụ thể.

Trên cơ sở những vấn đề được trao đổi, VKSND khu vực 1 xác định thời gian tới tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên, tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra và TAND cùng cấp trong quá trình giải quyết án.

Trong đó, chú trọng phát hiện, khắc phục kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đồng thời nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ trước khi quyết định truy tố.

Thông qua hội nghị, đơn vị tiếp tục củng cố kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự, qua đó hạn chế tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung do nguyên nhân chủ quan, bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.