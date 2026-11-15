VKSND khu vực 1, tỉnh An Giang phối hợp xét xử lưu động vụ án ma túy tại trường học

Quanh cảnh phiên tòa.

Vừa qua, tại Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, VKSND khu vực 1, tỉnh An Giang phối hợp với TAND khu vực 1, tỉnh An Giang và Đoàn trường tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Phúc D. về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử; phân tích hành vi phạm tội, các tài liệu, chứng cứ và những quy định pháp luật có liên quan, góp phần bảo đảm việc xét xử đúng quy định.

Việc tổ chức phiên tòa ngay tại trường học tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên và học sinh trực tiếp theo dõi hoạt động xét xử, qua đó hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy cũng như những hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 1, tỉnh An Giang thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Thông qua diễn biến thực tế tại phiên tòa, học sinh có thêm điều kiện tiếp cận pháp luật theo cách trực quan, dễ hiểu hơn so với việc chỉ tiếp nhận kiến thức qua các buổi tuyên truyền thông thường.

Từ hành vi của bị cáo và quá trình xét xử, các em được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các hành vi liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội; đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và chấp hành pháp luật trong đời sống.

Đây cũng là một trong những hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và nhà trường nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng gắn với tình huống thực tế.

Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống tội phạm, đồng thời hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy.