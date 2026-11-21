VKSND khu vực 1 tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Thi hành án dân sự theo Kế hoạch số 1136/KH-VKS-THADS. Đợt kiểm sát tập trung vào hai nội dung thuộc trách nhiệm của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, gồm việc tổ chức thi hành án dân sự và việc theo dõi thi hành án hành chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1, làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các Kiểm sát viên, công chức của đơn vị.

Quang cảnh buổi trực tiếp kiểm sát.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1 đã công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Đại diện lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 báo cáo kết quả thực hiện hai nội dung thuộc phạm vi kiểm sát.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng, các thành viên trong đoàn kiểm tra hồ sơ, đối chiếu số liệu về kết quả thi hành án. Đoàn cũng làm việc trực tiếp với một số chấp hành viên để làm rõ kết quả tổ chức thi hành và theo dõi thi hành án mà đơn vị đã báo cáo.

Kết thúc đợt kiểm sát, đoàn thông qua dự thảo kết luận, ghi nhận những ưu điểm, kết quả Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 đạt được.

Đối với những mặt còn hạn chế, đoàn nêu nguyên nhân, trách nhiệm liên quan và yêu cầu Phòng có biện pháp khắc phục. Nội dung kiến nghị tập trung vào việc bảo đảm trình tự, thủ tục và thời hạn khi tổ chức thi hành án dân sự cũng như khi theo dõi thi hành án hành chính.

Tại buổi thông qua dự thảo kết luận, đại diện Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 đã trao đổi, giải trình những vấn đề đoàn kiểm sát nêu và tiếp thu các nội dung trong dự thảo.