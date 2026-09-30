VKSND khởi kiện, đòi lại hơn 193.000m2 đất công bị chiếm giữ

Ngày 30-9, TAND Khu vực 7 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án do VKSND khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo Viện KSND Khu vực 7, đây là vụ việc dân sự công ích có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thôn Dược Thượng, xã Sóc Sơn (Hà Nội).

Cụ thể, năm 2003, UBND xã Tiên Dược (nay là UBND xã Sóc Sơn) ký hợp đồng kinh tế với ông Trần Văn K cho thuê diện tích đất ao hồ Đồng Đắp, thôn Dược Thượng để nạo vét lòng hồ, tích trữ nước, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí… Thời hạn cho thuê 18 năm.

Đến ngày 26/4/2017, UBND xã Tiên Dược có quyết định số 399/QĐ-UBND chấm dứt hợp đồng kinh tế nói trên do vi phạm về thẩm quyền cho thuê đất.

Đến nay, mặc dù UBND xã Sóc Sơn đã nhiều lần yêu cầu ông K bàn giao trả lại đất nhưng ông K vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng.

Căn cứ tài liệu hồ sơ do UBND xã Sóc Sơn cung cấp và kết quả làm việc với ông Trần Văn K, VKSND Khu vực 7 xác định hiện nay ông K đang quản lý và sử dụng 3 thửa đất và mặt nước với tổng diện tích hơn 193.000m2 tại hồ Đồng Đắp. Đây là đất nông nghiệp, đất công thuộc quyền quản lý của UBND xã Sóc Sơn.

Ông K sử dụng đất khi đã có quyết định chấm dứt hợp đồng trong thời gian dài, sử dụng sai mục đích, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng tài sản, công trình kiến trúc trên đất trái phép...

HĐXX điều hành phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Hành vi nêu trên không chỉ xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích công, làm phá vỡ kỷ cương quản lý đất nông nghiệp; nguy cơ hình thành điểm vi phạm kéo dài; tạo tiền lệ xấu; làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và có thể phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp nếu không được xử lý kịp thời, dứt điểm.

Chính quyền địa phương đã phát hiện dấu hiệu vi phạm, đã áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản nhưng đến nay chưa xử lý dứt điểm. Việc chậm xử lý có thể làm cho vi phạm tiếp tục tồn tại, phát sinh thêm hạng mục mới, tăng chi phí cưỡng chế, khắc phục hậu quả và làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Do đó, VKSND khu vực 7 khởi kiện yêu cầu ông K chấm dứt hành vi phạm, trả lại tài sản để đảm bảo lợi ích công theo quy định của pháp luật.

Theo trình bày của ông K, ông đã được UBND xã Tiên Dược gia hạn hợp đồng đến hết năm 2024, đổi lại, ông K phải tự bỏ chi phí cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả… vốn thuộc trách nhiệm của UBND xã.

Khi hết thời hạn, ông K nhiều lần xin gia hạn hoặc thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay hợp đồng vẫn chưa được thanh lý, cũng chưa được gia hạn, do đó, ông K vẫn quản lý trông coi tài sản đã đầu tư.

Tại phiên tòa ông K đề nghị UBND xã thanh lý hợp đồng đúng quy định, ông K cam kết sẽ chấp hành việc di dời. Ông K đề nghị xem xét hỗ trợ một phần kinh phí giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, tại phiên tòa, ông K đã rút yêu cầu này.

Bên cạnh đó, ông K đề nghị trường hợp UBND xã Sóc Sơn có kế hoạch đấu thầu để phát triển kinh tế địa phương thì ông K xin đăng ký tham dự.

Đây là vụ kiện dân sự bảo vệ lợi ích công. Ảnh: Hoàng Huy

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX quyết định chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện vụ án dân sự công ích của VKSND Khu vực 7, buộc ông Trần Văn K phải chấm dứt việc quản lý, sử dụng và bàn giao trả cho UBND xã Sóc Sơn diện tích hơn 193.000m2 tại khu vực hồ Đồng Đắp.

Ông K phải tự tháo dỡ, di chuyển, thu dọn toàn bộ cây cối, hoa màu, vật tư, kiến trúc, công trình, tài sản khác để bàn giao mặt bằng.

Quyết định của HĐXX về việc ông K phải bàn giao mặt bằng và tháo dỡ di chuyển tài sản, công trình được thi hành ngay mặc dù bản án có thể bị kháng cáo, kháng nghị.