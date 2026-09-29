VKSND khởi kiện buộc thanh toán hơn 581 triệu đồng

HĐXX TAND khu vực 5 - TP.HCM do Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo làm chủ toạ phiên toà.

Theo nội dung vụ án, nhà xe lô L (vị trí 3), Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, được xác lập quyền sở hữu theo Quyết định số 39836/QĐ-UB ngày 12/9/1994 của UBND TP.HCM.

Tài sản này được giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh quản lý, khai thác, cho thuê theo quy định.

Ngày 25/1/2018, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh và ông Nguyễn Tấn Quốc ký Hợp đồng cho thuê số 10/HĐTN cùng các phụ lục hợp đồng. Theo thỏa thuận, ông Quốc thuê nhà xe lô L để kinh doanh dịch vụ giữ xe.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Quốc không thanh toán đầy đủ tiền thuê theo thỏa thuận, dẫn đến phát sinh công nợ kéo dài.

Đến ngày 31/12/2023, Hợp đồng số 10/HĐTN hết hạn và không được gia hạn. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh đã nhiều lần thông báo, nhắc nợ, lập biên bản làm việc, thông báo thanh lý hợp đồng và yêu cầu ông Quốc thanh toán công nợ, bàn giao lại mặt bằng.

Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, ông Quốc chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu trên và vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng mặt bằng sau khi hợp đồng hết hạn.

Nợ tiền thuê kéo dài, tiếp tục sử dụng tài sản sau khi hợp đồng hết hạn

Theo bảng xác định công nợ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh, tính đến ngày 30/6/2026, ông Nguyễn Tấn Quốc còn nợ tổng cộng 552.273.528 đồng, gồm 379.432.900 đồng tiền gốc và 172.840.628 đồng tiền lãi chậm thanh toán.

Từ ngày 1/7 đến ngày 31/8/2026, tiền thuê và tiền lãi chậm thanh toán tiếp tục phát sinh 23.222.659 đồng. Tổng số tiền tạm tính đến ngày 31/8/2026 là 575.496.187 đồng.

Tại buổi làm việc ngày 7/8/2026, ông Quốc thừa nhận khoản nợ tính đến ngày 30/6/2026. Tuy nhiên, ông cho rằng bản thân đang gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng thanh toán một lần toàn bộ số tiền.

Theo trình bày của ông Quốc, từ năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc thanh toán tiền thuê bị chậm. Sau khi hợp đồng hết hạn, ông cùng gia đình vẫn tiếp tục ở và sử dụng mặt bằng nhưng không ký hợp đồng mới.

Ông Quốc đề nghị được tiếp tục thuê và ở tại nhà xe, đồng thời đề nghị xem xét giảm khoản nợ và cho thêm thời gian để thanh toán.

VKSND khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công

Xác định việc ông Quốc không thanh toán đầy đủ tiền thuê, tiếp tục sử dụng tài sản sau khi hợp đồng hết hạn và không bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến việc quản lý, khai thác tài sản Nhà nước, VKSND khu vực 5 đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Ngày 11/8/2026, VKSND khu vực 5 ban hành Quyết định số 08/QĐ-VKS, yêu cầu ông Nguyễn Tấn Quốc chấm dứt hành vi vi phạm, thanh toán khoản nợ và bàn giao lại mặt bằng.

VKSND khu vực 5 đồng thời kiến nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích công.

Tuy nhiên, Công ty không trực tiếp khởi kiện mà có văn bản đề nghị VKSND khu vực 5 tiếp tục thực hiện việc khởi kiện nhằm thu hồi khoản tiền phát sinh từ việc sử dụng tài sản công, đồng thời thu hồi mặt bằng để quản lý theo quy định.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 5 khởi kiện, đề nghị TAND khu vực 5 buộc ông Nguyễn Tấn Quốc thanh toán cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh tiền thuê và tiền chậm thanh toán; đồng thời trả lại mặt bằng nhà xe lô L (vị trí 3), Cư xá Thanh Đa.

Ngoài khoản tiền tạm tính đến thời điểm khởi kiện, VKSND còn yêu cầu ông Quốc tiếp tục thanh toán khoản tiền tương ứng với thời gian sử dụng tài sản kể từ ngày 1/9/2026 cho đến khi thực tế bàn giao mặt bằng và thanh toán tiền lãi đối với khoản chậm trả theo thỏa thuận hợp pháp trong hợp đồng hoặc theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Đại diện VKSND khu vực 5 và các bị đơn có mặt tại phiên toà.

Tòa buộc trả hơn 581 triệu đồng và bàn giao mặt bằng

Tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh thống nhất với toàn bộ nội dung khởi kiện của VKSND khu vực 5, không đồng ý với đề nghị được tiếp tục thuê, ở lại mặt bằng của ông Quốc.

Đối với đề nghị giảm tiền lãi của bị đơn, đại diện công ty cho biết sẽ kiểm tra và có phản hồi sau. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Anh Duy cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có ý kiến thống nhất với phần trình bày của ông Quốc.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, TAND khu vực 5 đưa vụ án ra xét xử công khai. Tại bản án sơ thẩm, HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 5.

Theo đó, Tòa buộc ông Nguyễn Tấn Quốc thanh toán cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh số tiền thuê và tiền chậm thanh toán tạm tính đến ngày 29/9/2026 là 581.188.175 đồng, trong đó nợ gốc 392.550.900 đồng, nợ lãi 188.637.275 đồng.

HĐXX cũng buộc ông Quốc tiếp tục thanh toán khoản tiền tương ứng với việc sử dụng tài sản trong thời gian chậm trả, kể từ ngày 30/9/2026 đến ngày thực tế bàn giao mặt bằng; đồng thời trả lãi đối với khoản tiền chậm thanh toán theo thỏa thuận hợp pháp trong hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không đầy đủ, việc tính lãi được thực hiện theo Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Đối với yêu cầu trả lại tài sản, Tòa buộc ông Nguyễn Tấn Quốc và những người đang cư ngụ di dời người và tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình ra khỏi nhà xe lô L (vị trí 3), Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM; bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh quản lý theo hồ sơ, bản vẽ và hiện trạng tài sản được giao cho thuê.