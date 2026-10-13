VKSND hai cấp TP Huế góp phần thu hồi hơn 8.286 m² đất, gần 7 tỷ đồng cho Nhà nước

Đây là những kết quả nổi bật được ghi nhận tại hội nghị giao ban công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 do VKSND TP Huế vừa tổ chức.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu VKSND khu vực. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Huế dự và chỉ đạo hội nghị.

VKSND TP Huế vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Trong 9 tháng, việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 được VKSND hai cấp TP Huế chú trọng thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Qua đó, góp phần thu hồi 8.286,7 m² đất, gần 7 tỷ đồng cho Nhà nước, đồng thời khắc phục ô nhiễm tại nhiều địa điểm. Những kết quả này thể hiện hiệu quả công tác bảo vệ lợi ích công, gắn việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành với giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Cùng với đó, VKSND hai cấp tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp trong bối cảnh tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.

Các đơn vị đã kiểm sát 1.045/1.045 nguồn tin về tội phạm; phối hợp xác định 76 vụ án trọng điểm, tổ chức 251 phiên tòa rút kinh nghiệm và 26 phiên tòa trực tuyến; chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Luận - Chánh Văn phòng VKSND TP Huế tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Viện trưởng VKSND TP Huế phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Trường - Phó Viện trưởng VKSND TP Huế phát biểu.

Đồng chí Lê Hồng Phương - Phó Viện trưởng VKSND TP Huế phát biểu.

Qua rà soát 142 chỉ tiêu nghiệp vụ, VKSND hai cấp TP Huế có 48 chỉ tiêu vượt, 68 chỉ tiêu đạt, 19 chỉ tiêu không phát sinh và 7 chỉ tiêu chưa đạt. Kết quả rà soát giúp các đơn vị xác định cụ thể những nội dung cần tập trung thực hiện trong quý IV, gắn giải pháp khắc phục với trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng thuộc VKSND TP Huế và VKSND khu vực tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác xây dựng Ngành.

Các đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách khối đánh giá kết quả từng lĩnh vực, yêu cầu các đơn vị chủ động khắc phục hạn chế, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Viện trưởng VKSND TP Huế yêu cầu người đứng đầu các đơn vị đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Ngành.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Viện trưởng VKSND TP Huế kết luận hội nghị.

Trong quý IV, VKSND hai cấp TP Huế tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 205/2025/QH15; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, các đơn vị khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể đối với 7 chỉ tiêu chưa đạt, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của tập thể, cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2026.