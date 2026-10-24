VKSND hai cấp tỉnh Sơn La: Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2026

Ngày 23/10, VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Đồng chí Vũ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên trung cấp và công chức theo thành phần triệu tập.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu VKSND tỉnh, kết hợp trực tuyến đến 6 điểm cầu VKSND khu vực.

Đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La phát biểu kết luận Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu đã theo dõi video tóm tắt kết quả công tác 9 tháng năm 2026 của VKSND hai cấp tỉnh Sơn La. Báo cáo khái quát những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng và chuyển đổi số.

Nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt tiến độ đề ra, việc nhập dữ liệu trên nền tảng quản lý án hình sự hoàn thành 100% theo yêu cầu của “Chiến dịch thần tốc”, tạo tiền đề quan trọng để toàn Ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Đồng chí Vũ Hùng Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La điều hành phần thảo luận.

Tại Hội nghị, phần thảo luận dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Hùng Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La, các đại biểu đã tập trung thảo luận với 10 ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và VKSND khu vực, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát.

Các ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, góp phần làm rõ những vấn đề cần quan tâm, thống nhất phương hướng và giải pháp thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quý IV và cả năm 2026.

Đồng chí Hoàng Thị Xuân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, VKSND tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố quyết định và trao Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh cho 4 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích của các cá nhân; đồng thời khuyến khích công chức, người lao động tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La trao Giấy khen cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của VKSND hai cấp trong 9 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra cuối năm và chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm 2027, quyết tâm hoàn thành toàn diện, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được giao.