VKSND Đà Nẵng kiểm tra công tác kiểm sát nguồn tin tội phạm tại khu vực 10

Đoàn kiểm tra do đồng chí Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Công Hải – Trưởng phòng 2, VKSND TP Đà Nẵng làm Phó Trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên của đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng yêu cầu Kiểm sát viên nâng cao trách nhiệm, chủ động nắm chắc tiến độ giải quyết từng nguồn tin, tăng cường kiểm sát hoạt động của Điều tra viên được phân công thụ lý, bảo đảm các hoạt động tố tụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Qua báo cáo, thời gian vừa qua, VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm sát, theo dõi tiến độ giải quyết nguồn tin, tăng cường phối hợp với cơ quan điều tra và Công an cấp xã, kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị khắc phục. Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc cần được hướng dẫn, tháo gỡ.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Đoàn kiểm tra tập trung rà soát hồ sơ, tài liệu về việc tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh và giải quyết nguồn tin về tội phạm, đánh giá việc chấp hành trình tự, thủ tục, thời hạn tố tụng và trách nhiệm của Kiểm sát viên. Đoàn kiểm tra cũng đã trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và làm rõ các vướng mắc, qua đó định hướng biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tại đơn vị.

Đồng chí Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Lê Văn Phương – Viện trưởng VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng thay mặt đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra đồng thời khẳng định đơn vị sẽ rà soát, xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và triển khai các giải pháp khắc phục phù hợp với thực tiễn, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Lê Văn Phương – Viện trưởng VKSND khu vực 10 phát biểu tại buổi làm việc.

Hoạt động kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND TP Đà Nẵng góp phần kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Qua đó, góp phần bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kịp thời, khách quan, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.