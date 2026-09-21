VKS nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên truy tố bị can bỏ trốn

Ngày 3/9/2026 Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên đã ban hành Cáo trạng số 202/CT-VKSHYN-KV5 truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Minh về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên yêu cầu bị can có lý lịch sau đây:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Minh, Tên gọi khác: không; Giới tính: Nữ. Sinh ngày 23/5/1983 tại tỉnh Hưng Yên. Nơi cư trú: số nhà 07, ngõ 07, đường Ngô Quang Bích, tổ 21, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là tổ 11 Tiền Phong, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên). Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Căn cước công dân: 034183005310 cấp ngày 18/7/2016 nơi cấp: Công an tỉnh Thái Bình; Trình độ học vấn: 11/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Tiền án: Bản án số 47/2018/HSST ngày 13/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tiền sự: Không. Bị can đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/QĐTN ngày 28/02/2019 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thái Bình (nay là Công an tỉnh Hưng Yên).

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên thông báo để bị can Nguyễn Thị Ngọc Minh biết, đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.