VKS đề nghị Shark Bình 9-10 năm tù, cho rằng hành vi gây méo mó thị trường tài chính

Đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình mức án từ 9 - 10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Như tin đã đưa, sáng nay (4/11), đại diện VKS đã đề nghị mức án với 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" . Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng mức án từ 9 - 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Cùng tội danh nêu trên, hai bị cáo là nhân viên của bị cáo Nguyễn Hòa Bình là Nguyễn Thị Nam (phụ trách bộ phận vận hành) và Trần Thị Thanh Tâm (phụ trách chăm sóc khách hàng) cùng bị đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo.

Hành vi của Shark Bình gây méo mó thị trường tài chính

Theo cáo trạng, để có thể lừa đảo số tiền lên tới gần 1.600 tỷ đồng, đường dây của Mr Pips có sự trợ giúp của Shark Bình thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng. Cụ thể, từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận công văn của công an yêu cầu xác minh các tài khoản liên quan đến sàn forex của Mr Pips.

Dù biết các sàn đang bị điều tra nhưng Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Nam để thông tin, hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu ví giả, đồng thời duyệt công văn trả lời, đối phó với lực lượng chức năng…

Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỷ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố hành vi “Rửa tiền”.

Bị cáo Phó Đức Nam và Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa.

Đại diện VKS đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Bình cùng các cấp dưới là đặc biệt nghiêm trọng, gây méo mó thị trường tài chính. Dòng tiền “bẩn” được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc tài sản, làm phát sinh nhiều tầng giao dịch gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra tội phạm, thu hồi tài sản phạm pháp, thậm chí phá vỡ trật tự phát triển kinh tế lành mạnh.

Theo đại diện VKS, Shark Bình dù biết các giao dịch liên quan đến nhóm sàn của Mr Pips do hành vi phạm tội mà có, song vẫn có động thái che giấu khi được lực lượng chức năng yêu cầu phối hợp. Vì vậy, cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả đã gây ra, đồng thời có sự phân hóa theo vị trí, vai trò của từng bị cáo.

Xét thấy ba bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, đến cuối năm 2022 các bị cáo đã chủ động dừng lại các hành vi sai phạm; bị cáo Tâm và Nam làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Bình, Tâm và Nam đều đang nuôi con dưới 36 tháng…; bị cáo Bình đã khắc phục lại toàn bộ tiền thu lời bất chính.

232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng qua các tài khoản ngân hàng

Theo cáo trạng, để nhận tiền của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam mở tài khoản ví điện tử tại nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng do Shark Bình làm chủ tịch HĐQT.

Năm 2019, sàn giao dịch GKFX mở ví tại Ngân Lượng. Đầu năm 2020, Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX để liên hệ với nhân viên Ngân Lượng, đàm phán việc hợp tác.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau nhiều lần trao đổi, hai bên thống nhất mức phí 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền, còn giao dịch rút tiền áp dụng mức phí 1% cộng thêm 1.000 đồng. Sau đó, Phó Đức Nam tiếp tục phát triển nhiều sàn giao dịch khác, kết nối với hệ thống Ngân Lượng để tiếp nhận tiền từ người tham gia đầu tư.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của cơ quan công an tại nhiều địa phương yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch nhận tiền liên quan những sàn ngoại hối của Mr Pips.

Nguyễn Thị Nam, người phụ trách bộ phận vận hành, báo cáo sự việc với Shark Bình.

VKS cho rằng dù biết các sàn đang bị công an xác minh, có hoạt động vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn muốn duy trì dịch vụ thanh toán để tiếp tục thu phí giao dịch.

Không chỉ vậy, bị cáo Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo hai cấp dưới không cung cấp dữ liệu thực tế của những ví điện tử đang bị xác minh.

Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được công văn của công an, Nguyễn Thị Nam chuyển thông tin cho Trần Thị Thanh Tâm. Tâm liên hệ với nhân viên phía Mr Pips, thông báo việc công an đang xác minh và yêu cầu cung cấp dữ liệu giao dịch của một ví điện tử khác.

Dữ liệu này sau đó được chuyển ngược về Ngân Lượng để Nguyễn Thị Nam chuẩn bị văn bản phúc đáp.

Đáng chú ý, tài liệu trả lời vẫn thể hiện thông tin những người bị hại đã nạp tiền, nhưng lịch sử rút tiền lại được thay bằng số liệu do phía sàn giao dịch cung cấp, không phải dữ liệu thực tế của ví đang bị công an xác minh.

Một góc phiên tòa.

Cũng theo cáo trạng, các công văn trả lời đều phải được Shark Bình xem xét, đồng ý trước khi Nguyễn Thị Nam ký nháy, trình tổng giám đốc công ty ký ban hành.

VKS xác định việc cung cấp dữ liệu không đúng thực tế đã gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết dòng tiền của những người bị lừa đảo.

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian từ tháng 6/2020 - 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng qua các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan hệ thống Ngân Lượng để đầu tư vào những sàn giao dịch của Mr Pips.