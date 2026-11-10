VKS đề nghị mức án với 16 bị cáo nhận, môi giới hối lộ để cấp phép hành nghề y, dược tư nhân

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 16 bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân.

Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao hoặc thông qua hoạt động môi giới để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của các bị cáo cần được xử lý bằng những hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội.

Song, cơ quan công tố cũng ghi nhận, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, nhiều bị cáo có quá trình công tác, cống hiến, được tặng bằng khen, giấy khen; một số bị cáo có gia đình thuộc diện có công với cách mạng.

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội. (Ảnh: LÊ NHUNG)

Từ những tình tiết trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo khi quyết định hình phạt.

Sau khi phân tích tính chất, mức độ và vai trò của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huy (cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội) mức án 8-9 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Cùng tội danh, bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội), bị đề nghị mức án 7-8 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân), bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù.

Bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội danh trên.

Đối với 12 bị cáo còn lại, căn cứ vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2024, một số lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để nhận tiền của các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn và giấy phép hoạt động, các bị cáo bị cáo buộc nhận tiền để tạo điều kiện cho những cơ sở có nhu cầu hoàn thiện thủ tục cấp phép.

Trong đó, một số cán bộ bị cáo buộc nhận tiền để hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, sai phạm được phát hiện trong quá trình thẩm định. Ngoài ra, các bị cáo còn bị cáo buộc ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua một số vi phạm nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở được cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động.

Theo xác định của cơ quan tố tụng, có tổng cộng 686 phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn Hà Nội đã chi khoảng 8,67 tỷ đồng thông qua những người môi giới để thực hiện các thủ tục liên quan cấp phép.

Trong số tiền trên, nhóm bị cáo thực hiện vai trò môi giới bị xác định hưởng lợi khoảng 850 triệu đồng. Tổng số tiền các bị cáo thuộc nhóm nhận hối lộ bị cáo buộc đã nhận là hơn 3,5 tỷ đồng.

Riêng bị cáo Tô Tử Anh, cơ quan tố tụng xác định đã nhận hơn 1,3 tỷ đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan thẩm định, cấp phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh.