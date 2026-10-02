Viwaseen đưa hai tầng nhà tại 48 Tố Hữu vào sử dụng khi chưa nghiệm thu

Theo Kết luận thanh tra số 8780/KL-TTTP(NV1) ngày 15/9/2026 của Thanh tra TP Hà Nội, Dự án Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp Văn phòng và dịch vụ Thương mại tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) có tổng diện tích 8.209 m² đất, do Tổng công ty đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen) làm chủ đầu tư.

Dự án Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp Văn phòng và dịch vụ Thương mại tại số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (nay là phường Đại Mỗ, TP Hà Nội). Ảnh: O.L

Quá trình thanh tra xác định Viwaseen đã cam kết tự thực hiện di dời các hộ dân thuộc khu tập thể 104 nằm trong diện tích 5.954 m² đất do công ty đang quản lý. Tuy nhiên, sau 18 năm, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện di dời đối với diện tích khoảng 600 m² đất khu tập thể 104 theo đúng cam kết ban đầu và phương án sắp xếp cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được duyệt. Thanh tra Thành phố kết luận trách nhiệm này thuộc về Viwaseen.

Bên cạnh đó, tại khối nhà văn phòng 25 tầng, tầng 24 và tầng 25 hiện vẫn giữ nguyên hiện trạng theo biên bản kiểm tra từ tháng 5/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng và chưa được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Mặc dù vậy, Viwaseen đã tự ý đưa hai tầng này vào làm văn phòng làm việc, vi phạm quy định về nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ sai phạm của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã tiến hành bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa, đồng thời ký Hợp đồng thuê đất cho Viwaseen trong khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 600 m² đất khu tập thể 104.

Hành vi này được xác định là chưa thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND TP Hà Nội, trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Trước đó, việc thanh tra dự án này nằm trong nhóm 05 đoàn thanh tra do Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhưng chậm ban hành kết luận thanh tra. Đến ngày 24/2/2026, Văn phòng UBND TP Hà Nội có Thông báo số 131/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng về việc chấm dứt các đoàn thanh tra này và chuyển giao cho Thanh tra Thành phố thực hiện. Ngày 14/5/2026, Thanh tra Thành phố chính thức ban hành Quyết định số 4112/QĐ-TTTP(NV1) để thanh tra chấp hành pháp luật đất đai tại dự án.

Sau khi có kết luận thanh tra, ngày 21/9/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4832/UBND-NNMT chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức rà soát, kiểm điểm trách nhiệm trong việc bàn giao mốc giới, ký hợp đồng thuê đất khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng cũng như việc chậm thực hiện và chậm ban hành kết luận thanh tra. Sở cũng có nhiệm vụ yêu cầu Viwaseen khẩn trương phối hợp với UBND phường Đại Mỗ di dời các hộ dân khu tập thể 104 để hoàn thiện dự án theo quy hoạch được duyệt.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao UBND phường Đại Mỗ rà soát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với việc Viwaseen tự ý đưa tầng 24 và tầng 25 khối nhà văn phòng vào sử dụng khi chưa hoàn thiện thủ tục nghiệm thu công trình theo quy định.