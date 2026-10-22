Vivu Nha Trang: Từ câu chuyện một gia đình đến những chuyến đi sum vầy

Một chuyến du lịch gia đình tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị. Điểm đến có phù hợp với trẻ nhỏ? Nơi lưu trú có thuận tiện cho người cao tuổi? Lịch trình thế nào để mọi người vừa được trải nghiệm, vừa có thời gian nghỉ ngơi? Những câu hỏi ấy là điều nhiều gia đình quan tâm khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ.

Xuất phát từ sự thấu hiểu đó, Công ty Cổ phần Vivu Nha Trang lựa chọn hướng đi riêng: lấy nhu cầu thực tế của khách hàng làm cơ sở xây dựng hành trình, giúp mỗi gia đình tận hưởng chuyến đi theo cách phù hợp nhất với mình.

Đứng sau thương hiệu là hai nhà sáng lập có kinh nghiệm và thế mạnh bổ trợ cho nhau. Anh Phạm Đức Anh, Founder kiêm Giám đốc Marketing & Sales, bước vào ngành khách sạn từ năm 2010. Trải qua các vị trí từ lễ tân đến quản lý kinh doanh và điều hành khách sạn, anh tích lũy kinh nghiệm trong việc phục vụ khách hàng, tổ chức hoạt động và phát triển dịch vụ.

Trong khi đó, chị Lê Thị Thu Dung, Co-founder kiêm CEO, từng làm việc trong lĩnh vực truyền hình, phát triển thị trường và vận hành kinh doanh. Những trải nghiệm này giúp chị hình thành tư duy tổ chức, khả năng nắm bắt nhu cầu và đặt mình vào vị trí khách hàng. Đặc biệt, trải nghiệm của một người mẹ đưa gia đình đi du lịch giúp chị hiểu rằng mỗi thành viên, mỗi gia đình đều có những mong muốn khác nhau.

Ngày 6/6/2024, Vivu Nha Trang chính thức ra đời. Từ những video chia sẻ trải nghiệm tại các điểm đến, thương hiệu dần tiếp cận khách hàng có nhu cầu đặt vé, phòng nghỉ và các dịch vụ du lịch tại Nha Trang.

Điểm khác biệt mà Vivu Nha Trang hướng tới là cá nhân hóa trải nghiệm. Với gia đình yêu thích nghỉ dưỡng, doanh nghiệp có thể tư vấn không gian lưu trú và lịch trình thư thả bên những resort ven biển yên bình. Với những người muốn khám phá, các trải nghiệm biển đảo và thiên nhiên có thể trở thành điểm nhấn. Những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi được tư vấn dựa trên độ tuổi, thể lực, ngân sách và quỹ thời gian để lựa chọn phương án phù hợp.

Sự thấu hiểu còn thể hiện trong những chi tiết tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Khi khảo sát thực tế tại Vinpearl, đội ngũ quan sát điểm đến từ nhiều góc độ: góc chụp ảnh dành cho khách trẻ, khu vực thay tã cho em bé hay lối đi thuận tiện cho người sử dụng xe lăn. Cách tiếp cận này cho thấy việc xây dựng hành trình không chỉ dừng ở lựa chọn điểm đến, mà còn chú trọng đến sự thuận tiện của từng thành viên.

Từ phòng nghỉ, vé vui chơi đến tour và phương tiện đưa đón, Vivu Nha Trang hướng tới việc hỗ trợ khách hàng thu xếp các dịch vụ qua một đầu mối. Nhờ đó, gia đình có thể giảm bớt thời gian tìm kiếm, phối hợp từng khâu và chủ động hơn trong kế hoạch nghỉ dưỡng.

Với vợ chồng Phạm Đức Anh và Lê Thị Thu Dung, Vivu Nha Trang không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh du lịch, mà còn là cách hiện thực hóa mong muốn về những kỳ nghỉ trọn vẹn cho các gia đình. Bởi giá trị của một chuyến đi không chỉ nằm ở nơi đã đến, mà còn ở những khoảnh khắc mọi người được ở bên nhau, cùng trải nghiệm và lưu giữ những ký ức đáng nhớ.