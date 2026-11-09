vivo Y6k ra mắt tại Trung Quốc: Pin 6.500mAh, màn hình 120Hz, giá khoảng 6,14 triệu đồng

vivo vừa ra mắt mẫu smartphone giá rẻ Y6k tại thị trường Trung Quốc, với màn hình LCD 6,74 inch tần số quét 120Hz, pin 6.500mAh và hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên Android 16. Phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB có giá niêm yết 1.599 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 6,14 triệu đồng.

Y6k nằm trong dải sản phẩm phổ thông của dòng Y-series, bên cạnh các mẫu như Y32 5G hay Y600 5G. Máy kết hợp pin dung lượng lớn, màn hình tần số quét cao và phần mềm mới, nhưng vẫn giữ một số lựa chọn tiết chế ở camera và tốc độ sạc.

Màn hình 120Hz và độ bền: Điểm nhấn ở phân khúc giá rẻ

vivo Y6k dùng màn hình LCD 6,74 inch, độ phân giải 1.600 x 720 pixel và tần số quét 120Hz. Theo nhà sản xuất, độ sáng tối đa đạt 1.200 nits ở chế độ HBM. Mặt trước có notch giọt nước chứa camera selfie, mặt lưng bố trí hai vòng camera đặt dọc.

Tính năng màn hình của vivo Y6k

Về độ bền, máy đạt chuẩn kháng bụi và nước IP65, đồng thời có chứng nhận chống rơi năm sao từ tổ chức SGS. Kích thước tổng thể là 167,4 x 77,1 x 8,39mm, trọng lượng 209g. Có ba tùy chọn màu sắc gồm xanh dương, trắng và đen.

Dimensity 6300 và viên pin 6.500mAh: Cấu hình hướng đến sự bền bỉ

Y6k dùng vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 với 8 nhân, xung nhịp tối đa 2,4 GHz, đi kèm GPU Mali-G57. Máy có RAM 6GB LPDDR4X và bộ nhớ trong 128GB chuẩn UFS 2.2.

Điểm đáng chú ý nhất là viên pin 6.500mAh. vivo công bố viên pin này có khả năng duy trì độ bền và hiệu năng hoạt động lên tới 5 năm. Tuy nhiên, công suất sạc chỉ ở mức 15W, nên với dung lượng pin lớn như vậy, thời gian nạp đầy có thể kéo dài hơn các máy hỗ trợ sạc nhanh hơn.

Ở mảng camera, máy có camera sau 13MP khẩu độ f/2.2 và camera trước 5MP cùng khẩu độ. Cấu hình này cho thấy vivo ưu tiên pin và màn hình hơn khả năng chụp ảnh ở sản phẩm này.

Các phiên bản màu sắc của vivo Y6k

Phần mềm và kết nối: OriginOS 6 trên nền Android 16

Thiết bị chạy OriginOS 6 dựa trên Android 16, một điểm cộng về phần mềm so với nhiều mẫu cùng tầm giá. Máy còn có cảm biến vân tay tích hợp ở cạnh bên, nhận diện khuôn mặt, cổng điều khiển hồng ngoại, cổng sạc USB Type-C và jack cắm tai nghe 3,5mm.

Về kết nối, Y6k hỗ trợ 5G, Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.4. Việc giữ lại jack 3,5mm và cổng hồng ngoại là những chi tiết hữu ích với người dùng cần các tính năng quen thuộc.

Bảng thông số chính của vivo Y6k

Giá bán và khả năng cung ứng

Tại thị trường Trung Quốc, vivo Y6k có giá niêm yết 1.599 Nhân dân tệ (khoảng 6,14 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Nguồn tin hiện chưa đề cập giá hay thời điểm bán ở các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

Nhìn chung, Y6k hướng đến người dùng cần một chiếc máy phổ thông với pin lớn, màn hình mượt và phần mềm mới. Đổi lại, máy có camera cơ bản và tốc độ sạc 15W.