Vivo Y32 trang bị pin 8.000mAh, hỗ trợ chống nước IP69

Vivo Y32 ra mắt với pin 8.000mAh, sạc nhanh 44W. (Ảnh: Vivo)

Vivo Y32 được giới thiệu tại một số thị trường quốc tế với pin 8.000mAh, sạc nhanh 44W, màn hình 120Hz và khả năng chống bụi, nước theo tiêu chuẩn IP68/IP69. Sản phẩm hướng đến người dùng phổ thông có nhu cầu sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Vivo Y32 hướng đến người dùng cần điện thoại pin lớn. (Ảnh: Vivo)

Theo thông tin trên website chính thức của vivo tại Bangladesh và Nepal, Y32 sử dụng màn hình LCD kích thước 6,87 inch, độ phân giải 1.592 x 720 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1.300 nit. Màn hình có kích thước lớn, tần số quét cao nhưng độ phân giải dừng ở mức HD+.

Thiết bị trang bị chip Unisoc T7300, RAM LPDDR4X tùy chọn 4GB hoặc 6GB, cùng bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng 128GB. Người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ bằng thẻ microSD dung lượng tối đa 2TB.

Về camera, máy có camera chính 50MP, cảm biến phụ 2MP ở mặt sau và camera trước 8MP. Các trang bị khác gồm loa stereo, cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên. Y32 chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6 và hỗ trợ kết nối 4G.

Điểm nhấn của Vivo Y32 là viên pin dung lượng 8.000mAh, đi kèm công nghệ sạc có dây 44W. Tuy nhiên, hãng chưa công bố thời gian sạc đầy pin cũng như thời lượng sử dụng cụ thể của thiết bị.

Điện thoại đạt chuẩn chống bụi và nước IP68/IP69. Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là Twilight Red (đỏ) và Sunset Orange (cam). Bản màu đỏ dày 8,69mm, nặng 229g; trong khi bản màu cam dày 8,79mm, nặng 230g.