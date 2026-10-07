vivo Y32 chính thức ra mắt: Pin khủng 8,000 mAh kết hợp chuẩn kháng nước IP69 siêu bền bỉ

vivo vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone Y32 thế hệ mới tại thị trường Bangladesh. Đây là phiên bản kế nhiệm trùng tên với thiết bị từng ra mắt vào năm 2021, mang đến bước chuyển mình đáng kể về thời lượng hoạt động lẫn khả năng chống chịu va đập, kháng nước trong môi trường khắc nghiệt.

Chuẩn bảo vệ IP68 và IP69 trong thiết kế thực dụng

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý đầu tiên của vivo Y32 là sự kết hợp của hai tiêu chuẩn bảo vệ IP68 và IP69. Đối với phân khúc thiết bị phổ thông, việc trang bị chuẩn IP69 là một chi tiết hiếm thấy. Chuẩn bảo vệ này cho phép máy chống chịu hiệu quả trước các tia nước có áp lực lớn và nhiệt độ cao, bảo vệ linh kiện bên trong an toàn hơn khi tiếp xúc với độ ẩm hay thời tiết phức tạp.

vivo Y32 âm thầm ra mắt

Về ngôn ngữ thiết kế bên ngoài, vivo Y32 mang đến hai tùy chọn màu sắc là Twilight Red (Đỏ hoàng hôn) và Sunset Orange (Cam hoàng hôn). Cảm biến nhận diện vân tay được tích hợp trực tiếp vào phím nguồn đặt ở cạnh bên, vừa tối ưu diện tích mặt trước vừa giúp thao tác mở khóa trở nên thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Màn hình 6.87 inch tần số quét 120Hz và độ sáng cao

Mặt trước của vivo Y32 được trang bị tấm nền LCD kích thước 6.87 inch. Màn hình sở hữu độ phân giải 720 x 1,592 pixel, mức thông số cơ bản giúp giảm tải áp lực xử lý đồ họa và tiết kiệm điện năng cho toàn bộ hệ thống.

Điện thoại mới của vivo có thiết kế hiện đại

Dù độ phân giải ở mức tiêu chuẩn, vivo đã nâng cấp trải nghiệm thị giác bằng tần số quét 120Hz, mang lại phản hồi cảm ứng mượt mà khi cuộn trang và xem các hiệu ứng chuyển cảnh. Bên cạnh đó, độ sáng cực đại của màn hình đạt 1,300 nits, cải thiện đáng kể khả năng đọc nội dung dưới ánh sáng mặt trời gay gắt.

Hiệu năng từ chip Unisoc T7300 và nền tảng Android 16

Bên trong vivo Y32 là vi xử lý Unisoc T7300, con chip được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu xử lý cơ bản và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng. Thiết bị cung cấp hai mức dung lượng RAM LPDDR4X gồm 4GB hoặc 6GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ 128GB theo chuẩn UFS 2.2 có hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ ngoài.

vivo Y32 có cấu hình khá tốt

Đáng chú ý, thiết bị được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 cùng giao diện tùy biến OriginOS 6 ngay khi xuất xưởng, đảm bảo người dùng được tiếp cận các tính năng phần mềm và tối ưu bảo mật mới nhất từ nhà sản xuất.

Hệ thống camera và thời lượng pin đột phá 8,000 mAh

vivo Y32 trang bị cụm camera kép ở phía sau gồm cảm biến chính 50MP và cảm biến phụ 2MP hỗ trợ đo chiều sâu phục vụ tính năng chụp chân dung. Mặt trước máy là camera selfie 8MP bố trí trong phần khuyết màn hình, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thường ngày như chụp ảnh tự họa hay gọi video.

vivo Y32 có viên pin ấn tượng

Yếu tố tạo nên sức cạnh tranh lớn nhất cho vivo Y32 nằm ở viên pin dung lượng 8,000 mAh. Mức dung lượng này vượt xa chuẩn 5,000 mAh thường thấy, giúp máy duy trì thời gian sử dụng liên tục trong nhiều ngày. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh có dây công suất 44W, giúp rút ngắn thời gian sạc cho thỏi pin dung lượng lớn.