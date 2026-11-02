vivo Y32 5G trang bị pin 8.000 mAh, chip Snapdragon 4 Gen 2 và hai chuẩn kháng nước IP68, IP69

vivo vừa niêm yết Y32 5G, mẫu điện thoại phổ thông có pin 8.000 mAh, chip Snapdragon 4 Gen 2 và đạt đồng thời hai chuẩn kháng nước IP68, IP69. Đây là thiết bị khác biệt hoàn toàn so với vivo Y32 4G ra mắt trước đó, vốn dùng chip Unisoc. Tuy nhiên, hãng chưa công bố giá bán chính thức và thời điểm mở bán.

vivo Y32 5G ra mắt với cấu hình khá tốt

Pin 8.000 mAh và bộ chứng nhận độ bền: điểm nhấn của Y32 5G

Viên pin 8.000 mAh là thông số nổi bật nhất của máy, đi kèm sạc nhanh 44W và sạc ngược 7,5W. Theo cam kết của vivo, dung lượng pin vẫn đạt trên 80% sau 1.500 chu kỳ sạc, hướng tới nhu cầu sử dụng lâu dài.

Về độ bền, Y32 5G đạt đồng thời hai chuẩn kháng nước IP68 và IP69. Máy còn có chứng nhận chống rơi vỡ SGS 5 sao và tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H. Sự kết hợp giữa pin dung lượng lớn và khả năng chịu va đập, kháng nước là yếu tố giúp mẫu máy này gây chú ý trong phân khúc phổ thông.

Bên trong Y32 5G: Snapdragon 4 Gen 2 đi cùng màn hình 6,87 inch 120Hz

Về hiệu năng, máy dùng vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 sản xuất trên tiến trình 4nm, kết hợp 6GB RAM LPDDR4X và 128GB bộ nhớ trong UFS 2.2. Người dùng có thể mở rộng lưu trữ qua thẻ nhớ microSD lên đến 2TB và dùng thêm 6GB RAM ảo.

Màn hình có kích thước 6,87 inch, tấm nền LCD độ phân giải HD+ (1592 x 720 pixel), tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1.300 nits. Màn hình cũng đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh TÜV Rheinland.

Điện thoại mới của vivo gây ấn tượng với pin dung lượng cao

Camera kép 50MP, OriginOS 6 trên Android 16 và các tiện ích đi kèm

Mặt sau của máy có cụm camera gồm cảm biến chính 50MP và ống kính phụ 2MP. Mặt trước là camera selfie 8MP.

Thiết bị xuất xưởng với giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16. Ngoài ra, máy có hệ thống loa kép stereo, cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên, kết nối NFC, Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.1.

vivo Y32 5G có camera sau kép chất lượng

Bảng thông số chính của vivo Y32 5G

Một phiên bản, hai màu và câu hỏi về giá bán

Hiện vivo Y32 5G được niêm yết với một phiên bản cấu hình duy nhất là 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Máy có hai tùy chọn màu sắc là Vàng (Dawn Gold) và Đen (Midnight Black).

Đáng lưu ý, độ phân giải HD+ trên màn hình 6,87 inch, camera phụ 2MP và chuẩn Wi-Fi 5 cho thấy hãng tập trung nguồn lực vào pin và độ bền thay vì các thông số hiển thị hay kết nối. Giá bán sẽ là yếu tố quyết định mức độ cạnh tranh của máy, song vivo vẫn chưa công bố mức giá cũng như thời điểm mở bán. Thông tin trong bài được tổng hợp theo Gizmochina.