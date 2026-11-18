Mẫu điện thoại vivo Y05s vừa xuất hiện trong danh sách thiết bị hỗ trợ của Google Play Console. Mã định danh nội bộ của máy trùng với vivo Y05 4G, nên nhiều khả năng đây là phiên bản đổi tên của dòng Y05 4G đã ra mắt trước đó.

Theo The Tech Outlook, sự xuất hiện này cho thấy thiết bị đã được chuẩn bị để phân phối ra thị trường toàn cầu. Dưới đây là những gì đã lộ diện và các thông số kỹ thuật được dự đoán.

Google Play Console tiết lộ gì về vivo Y05s?

Theo dữ liệu hiển thị trên danh sách thiết bị hỗ trợ của Google Play Console, vivo Y05s mang mã model V2668. Việc một thiết bị được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu này thường là bước chuẩn bị trước khi sản phẩm tiến ra thị trường.

Vivo Y05s xuất hiện trên Google Play Console

Mã V2556: manh mối cho thấy Y05s là bản đổi tên

Chi tiết đáng chú ý nhất là mã định danh nội bộ. Google liệt kê vivo Y05s với mã code V2556, hoàn toàn trùng khớp với thông tin của vivo Y05 4G mà hãng đã tung ra thị trường trước đó.

Sự trùng khớp này củng cố giả thuyết rằng hậu tố "s" chỉ là một biến thể đổi tên. Cách đặt tên khác nhau có thể phục vụ chiến lược phân phối tại từng khu vực, chứ không nhất thiết là một thế hệ phần cứng mới.

Cấu hình dự đoán: kế thừa gần như toàn bộ từ Y05 4G

Dựa trên mã nội bộ giống nhau, giới chuyên môn dự đoán vivo Y05s sẽ thừa hưởng phần lớn thông số của Y05 4G. Đây là cấu hình hướng đến các tác vụ cơ bản hằng ngày, chưa phải thông tin công bố chính thức từ hãng.

vivo Y05s có thể là phiên bản tinh chỉnh của vivo Y05

Hiệu năng và bộ nhớ: đủ dùng cho nhu cầu cơ bản

Về hiệu năng, máy nhiều khả năng dùng chip Unisoc T7225 sản xuất trên tiến trình 12nm, xung nhịp tối đa 1.8 GHz. Để hỗ trợ đa nhiệm, thiết bị dự kiến có tùy chọn RAM 4GB chuẩn LPDDR4X, kèm công nghệ mở rộng thêm 4GB RAM ảo.

Bộ nhớ trong dự kiến là 64GB eMMC 5.1, đi cùng khả năng hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 2TB. Với cấu hình này, người dùng có thể kỳ vọng một trải nghiệm ổn định ở các tác vụ cơ bản.

Màn hình 120Hz và pin 6500 mAh: hai điểm nhấn của dòng Y05

Khả năng hiển thị và thời gian sử dụng là hai điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm này. Máy có thể được trang bị màn hình LCD 6.74 inch, độ phân giải HD+ (1600 x 720 pixels), tần số quét 120Hz giúp thao tác vuốt chạm mượt mà hơn.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống là viên pin dung lượng 6500 mAh, kết hợp công nghệ sạc có dây 15W.

Thời điểm ra mắt có thể đã đến gần

Việc vivo Y05s xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Google cho thấy sản phẩm đang tiến gần giai đoạn ra mắt chính thức. Nếu thực sự kế thừa viên pin lớn và màn hình tần số quét cao từ Y05 4G, thiết bị này có thể tạo sức cạnh tranh đáng kể trong phân khúc điện thoại giá rẻ. Hiện vivo chưa công bố thông tin chính thức về mẫu máy này.