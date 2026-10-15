vivo X500E lộ diện cấu hình chi tiết với chip Snapdragon 7 Gen 4 và màn hình 2750 x 1260

Mẫu smartphone mới thuộc dòng X-series của vivo mang tên vivo X500E vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Google Play Console. Thông tin rò rỉ này xác nhận cấu hình phần cứng cốt lõi và diện mạo mặt trước của thiết bị, đánh dấu bước chuẩn bị hoàn tất trước khi sản phẩm bước vào giai đoạn thương mại hóa.

Chi tiết cấu hình phần cứng trên Google Play Console

Theo tài liệu được chia sẻ từ 91mobiles, vivo X500E xuất hiện cùng mã hiệu model V2648. Nền tảng này xác nhận máy được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm mang mã hiệu SM7750, tương ứng với vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Con chip này được định vị xử lý mượt mà các tác vụ thường nhật cũng như đáp ứng nhu cầu giải trí đa phương tiện ở phân khúc tầm trung cận cao cấp.

Bên cạnh vi xử lý mới, cơ sở dữ liệu còn ghi nhận thiết bị đi kèm dung lượng RAM 8GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm và duy trì ứng dụng nền ổn định. Tấm nền hiển thị của máy có độ phân giải đạt mức 2750 x 1260 pixels, hứa hẹn mang lại mật độ điểm ảnh cao và khả năng hiển thị chi tiết sắc nét.

vivo X500E xuất hiện trên danh sách Google Play Console

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật ban đầu của vivo X500E được ghi nhận qua tài liệu chứng nhận:

Thiết kế mặt trước và phong cách hiển thị

Hình ảnh render đi kèm trong danh mục Google Play Console cung cấp cái nhìn trực quan về thiết kế mặt trước của vivo X500E. Máy sử dụng kiểu dáng màn hình phẳng hoàn toàn, tối ưu không gian hiển thị và giảm thiểu hiện tượng chạm nhầm ở viền cạnh khi cầm nắm thao tác.

Điện thoại có màn hình đục lỗ hiện đại

Khu vực camera selfie được bố trí theo dạng đục lỗ đơn đặt cân đối ở chính giữa sát cạnh trên màn hình. Đây là ngôn ngữ tạo hình quen thuộc trên các dòng smartphone hiện đại, giúp tối đa hóa tỷ lệ màn hình so với thân máy. Mặc dù vậy, các thông số về kích thước tấm nền, công nghệ hiển thị hay tần số quét vẫn chưa được nêu cụ thể trong chứng nhận lần này.

Định vị sản phẩm và nghi vấn đổi tên từ dòng vivo V80

Về vị trí phân cấp, vivo X500E được kỳ vọng sẽ trở thành phiên bản kế thừa cho mẫu vivo X300E từng ra mắt vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, các thông tin phần cứng vừa lộ diện đang mang lại một góc nhìn khác so với những dự đoán ban đầu.

vivo X500E sẽ sớm ra mắt

Trước đó, nhiều nguồn tin kỳ vọng vivo X500E sẽ sử dụng dòng chip Snapdragon hoặc MediaTek Dimensity thuộc phân khúc hiệu năng cao hơn. Việc sử dụng mã định danh V2648 – vốn trùng khớp với mẫu vivo V80 ra mắt gần đây – làm dấy lên giả thuyết vivo X500E có thể là phiên bản đổi tên dành cho những thị trường riêng biệt.

Sự hiện diện trên Google Play Console là dấu hiệu cho thấy thời điểm công bố chính thức của thiết bị không còn xa. Người dùng hiện cần chờ đợi thêm thông báo cụ thể từ vivo để xác nhận đầy đủ hệ thống camera, dung lượng pin cũng như mức giá mở bán.