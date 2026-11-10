vivo X500 Ultra rò rỉ cảm biến Sony LYT-L910 công nghệ LOFIC trên camera chính và góc siêu rộng

vivo X500 Ultra được cho là sẽ dùng cảm biến Sony LYT-L910 hỗ trợ công nghệ LOFIC cho cả camera chính lẫn camera góc siêu rộng. Thông tin này đến từ tài khoản rò rỉ Digital Chat Station (DCS). Theo nguồn tin, mẫu flagship này đang ở giai đoạn thử nghiệm phần cứng máy ảnh, với cấu hình cảm biến được điều chỉnh để chụp tốt hơn trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Đây mới là thông tin rò rỉ. vivo chưa xác nhận chính thức bất kỳ thông số nào của thiết bị.

Hệ thống camera vivo X500 Ultra rò rỉ gồm những gì?

Theo bài đăng của DCS, bản mẫu kỹ thuật của vivo X500 Ultra có camera chính dùng cảm biến Sony LYT-L910 kích thước 1/1.28 inch, độ phân giải 50MP. Điểm đáng chú ý là ống kính góc siêu rộng cũng dùng đúng cảm biến này. Nhiệm vụ thu phóng quang học thuộc về một ống kính tiềm vọng HPU.

DCS chia sẻ thông tin camera của vivo X500 Ultra

Nguồn tin cho biết bản mẫu đã đạt kết quả cao nhất trong thử nghiệm cảm biến hình ảnh (CIS) với LYT-L910. Các bài kiểm tra này đánh giá độ nhạy sáng, chất lượng hình ảnh, độ nhiễu và dải tương phản động (dynamic range).

Ngoài ra, mẫu điện thoại này được mô tả là thiết bị duy nhất kết hợp cảm biến kích thước lớn với HDR toàn cảm biến dựa trên công nghệ LOFIC và DeepPix.

LOFIC trên Sony LYTIA L910 mang lại điều gì?

Sony công bố LYTIA L910 vào tháng 6. Đây là cảm biến smartphone đầu tiên của hãng trang bị công nghệ LOFIC. Cảm biến có độ phân giải 50MP, kích thước điểm ảnh 1.22μm. Mỗi điểm ảnh có thể tích trữ nhiều điện tích hơn trước khi đạt mức bão hòa.

Nhờ giảm nhiễu đọc và tối ưu điện năng tiêu thụ, cảm biến LOFIC giúp cải thiện chi tiết ảnh chụp thiếu sáng. Cảm biến cũng giảm nhiệt sinh ra khi quay video 4K 60fps HDR kéo dài. Khả năng xử lý cảnh ngược sáng và hoàng hôn cũng được nâng cao.

So với vivo X300 Ultra, cấu hình camera thay đổi thế nào?

Việc dùng LYT-L910 cho cả camera chính và góc siêu rộng đánh dấu một thay đổi so với vivo X300 Ultra. Mẫu đời trước dùng camera chính 200MP kết hợp camera góc siêu rộng 50MP Sony LYT-818.

Flagship tiếp theo của vivo sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Nguồn tin chưa nêu mã cảm biến cho ống kính tiềm vọng 200MP trên vivo X500 Ultra.

Khi nào vivo X500 Ultra ra mắt?

Qualcomm đã giới thiệu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 vào tháng 9. Dựa trên chu kỳ sản phẩm, vivo X500 Ultra được dự đoán có thể ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2027.

Hiện vivo chưa xác nhận thông số kỹ thuật lẫn thời điểm trình làng. Do đó, toàn bộ thông tin trên cần được xem là tin đồn cho đến khi hãng công bố chính thức.

Nguồn tham khảo: Gizmochina, Digital Chat Station.