vivo X500 Ultra lộ diện cấu hình mới: Cảm biến tele 200MP cỡ lớn và viên pin tới 8.000mAh

Hệ thống máy ảnh trên phiên bản thử nghiệm kỹ thuật của mẫu điện thoại cao cấp vivo X500 Ultra vừa được hé lộ với nhiều thay đổi phần cứng đáng chú ý. Theo các thông tin rò rỉ từ tài khoản công nghệ Digital Chat Station, nhà sản xuất đã có sự điều chỉnh quan trọng trong thiết lập phần cứng thay vì áp dụng giải pháp đồng bộ ba cảm biến 200MP như các nguồn tin xuất hiện vào tháng 7 trước đó.

Tối ưu hóa quang học với cảm biến chính Sony LYT910 50MP

Ở phiên bản thử nghiệm mới nhất, vivo X500 Ultra được trang bị camera chính tích hợp cảm biến Sony LYT910 độ phân giải 50MP cùng tiêu cự tiêu chuẩn 35mm. Quyết định lựa chọn độ phân giải 50MP thay vì chạy đua cảm biến 200MP cho thấy hãng tập trung nâng cao khả năng thu nhận ánh sáng nguyên bản và tối ưu thuật toán xử lý điểm ảnh thực tế, giúp duy trì độ chi tiết và dải tương phản cao.

vivo X500 Ultra sẽ có cảm biến chính 50MP

Bước tiến ống kính tele tiềm vọng: Cảm biến lớn hơn 36%

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên vivo X500 Ultra nằm ở hệ thống camera thu phóng. Máy dự kiến sở hữu ống kính tele độ phân giải 200MP với kích thước cảm biến lên đến 1/1.2 inch. Khi đặt cạnh thế hệ tiền nhiệm vivo X300 Ultra vốn dùng cảm biến Samsung HP0 200MP chuẩn 1/1.4 inch, kích cỡ 1/1.2 inch mang lại diện tích bề mặt lớn hơn khoảng 36%.

Sự gia tăng diện tích vật lý này đóng vai trò quyết định trong việc cải thiện khả năng thu sáng, cho phép cảm biến ghi lại nhiều dữ liệu hơn và khử nhiễu hiệu quả hơn đáng kể khi chụp zoom tầm xa trong điều kiện ánh sáng yếu.

Flagship tiếp theo của vivo sẽ có camera tiềm vọng 200MP chất lượng

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của vivo X500 Ultra

Bên cạnh cụm camera chuyên sâu, các thành phần phần cứng cốt lõi của vivo X500 Ultra cũng được nâng cấp mạnh mẽ nhằm đảm bảo hiệu năng xử lý tác vụ nặng và kéo dài thời lượng vận hành.

Lộ trình ra mắt và tính khả thi của nguyên mẫu kỹ thuật

Đại diện vivo đã xác nhận thời điểm giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp này tại thị trường Trung Quốc dự kiến rơi vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Mặc dù các thông số rò rỉ cho thấy bước nhảy vọt về năng lực phần cứng, người dùng cần lưu ý các dữ liệu này hiện mới chỉ ghi nhận trên phiên bản thử nghiệm kỹ thuật. Thiết kế và cấu hình hoàn chỉnh có thể tiếp tục được tinh chỉnh trước khi bước vào giai đoạn sản xuất thương mại hàng loạt.