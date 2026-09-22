Vivo X500 Series ra mắt, sẵn sàng cạnh tranh ở phân khúc flagship

Tiếp nối thành công của dòng X, Vivo đã chính thức giới thiệu thế hệ X500 Series tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển smartphone cao cấp của hãng.

Cụ thể, Vivo X500 sở hữu màn hình OLED phẳng LTPS 6,59 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 144 Hz. Màn hình có độ sáng tối đa 4.000 nit, hỗ trợ làm mờ PWM 2.160 Hz ở mức sáng thấp.

Về camera, máy trang bị cảm biến chính 50 MP Sony LYTIA 828 kích thước 1/1,28 inch, kết hợp quang học Zeiss, chip xử lý hình ảnh V3+ và chống rung cấp độ gimbal đạt chuẩn CIPA 5.5.

Camera tele 64 MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA 610, hỗ trợ zoom quang học 3x, lấy nét gần 15 cm và chống rung CIPA 5.5. Để mở rộng khả năng chụp xa, Vivo cung cấp thêm teleconverter “Lipstick 200” và Zeiss Teleconverter G2 200 mm với độ phóng đại 2,35x.

Vivo X500 kết hợp Zeiss Teleconverter G2 200 mm để mở rộng khả năng chụp các chủ thể ở xa

Thiết bị cũng hỗ trợ quay video 4K 120 fps và 8K Live nguyên bản. Với các đoạn video ngắn, máy hỗ trợ 4K cinematic Live nguyên bản và cho phép áp dụng nhiều phong cách màu điện ảnh ngay trong lúc quay.

Đây cũng là smartphone đầu tiên sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M. Con chip này hoạt động cùng Blueprint Imaging Chip V3+ của Vivo để hỗ trợ xử lý hình ảnh và video.

Máy sử dụng RAM LPDDR5X Ultra cùng bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1. Vivo tuyên bố máy có thể duy trì độ mượt trong tối đa 72 tháng, dù trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào quá trình sử dụng và cập nhật phần mềm.

Máy được trang bị pin 7.500 mAh, sạc nhanh có dây 90 W và không dây 40 W, trong khi thân máy dày 8,15 mm.

Về kết nối và tiện ích, X500 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, cổng USB 3.2 Gen 1, cảm biến vân tay siêu âm 3D, cổng hồng ngoại và Bypass Charging 2.0. Máy đồng thời đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và IP69.

Vivo X500 chạy OriginOS mới nhất, có bốn màu Earth Echo, Sunny Day, Dawn và Night. Về giá bán, hãng công bố mức giá 5.499 nhân dân tệ (21,4 triệu đồng) cho bản 12 GB + 256 GB, 5.999 nhân dân tệ (23,3 triệu đồng) cho bản 12 GB + 512 GB và 6.999 nhân dân tệ (27,2 triệu đồng) với phiên bản 12 GB + 1 TB.

Màu sắc của Vivo X500

Vivo X500 Pro sở hữu màn hình 6,36 inch sử dụng vật liệu phát quang Q11 do Vivo và BOE phát triển. Tấm nền LTPO 8T hỗ trợ tần số quét thích ứng 144 Hz, độ sáng tối thiểu 1 nit, Dolby Vision và HDR10+. Máy cũng tích hợp công nghệ phân cực tròn Circular Polarization 2.0 cùng chứng nhận ánh sáng xanh thấp SGS.

Màn hình của Vivo X500 Pro

Hệ thống camera là điểm nhấn trên X500 Pro với cảm biến BlueTouch 900 mới cho camera chính 50 MP Zeiss Ultra-Dynamic, đạt dải tương phản động 17 EV.

Camera còn được trang bị VCS 4.0, lớp phủ Zeiss T* và kính xanh hấp thụ sâu, giúp cải thiện khả năng xử lý các cảnh có độ tương phản ánh sáng cao.

Ở camera tele, Vivo sử dụng cảm biến Sony LYTIA 610 độ phân giải 64 MP cùng hệ thống ống kính do BluePrint thiết kế, tối ưu ở tiêu cự 85 mm. Camera góc siêu rộng dùng cảm biến Samsung JN5 50 MP, trong khi camera trước sử dụng Samsung JN1 50 MP.

Vivo X500 Pro được trang bị pin 6.510 mAh, hỗ trợ sạc có dây 90 W và sạc không dây 40 W. Dung lượng này giữ nguyên so với X300 Pro thế hệ trước.

Trong khi đó, Vivo X500 Pro Max sở hữu màn hình lớn hơn với kích thước 6,85 inch, độ phân giải 2K và tiếp tục sử dụng vật liệu Q11. Vivo gọi đây là màn hình Zeiss Master Color 2K Q11 đầu tiên trên thế giới, đồng thời phát triển cơ chế điều chỉnh độ sáng tự động nhằm duy trì màu sắc ổn định khi môi trường thay đổi.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên X500 Pro Max nằm ở camera tele Zeiss APO Super Telephoto 200 MP, sử dụng cảm biến BluePrint × Samsung HP0 kích thước 1/1,4 inch và hỗ trợ zoom ISZ 4x không suy hao ở cấp độ phần cứng.

Vivo X500 Pro Max nổi bật với cụm camera Zeiss, trong đó camera tele đạt độ phân giải 200 MP

Hệ thống này kết hợp theo dõi quang học, xử lý hình ảnh 60 FPS, công nghệ theo dõi BluePrint và thuật toán NICE để cải thiện khả năng lấy nét chủ thể ở khoảng cách xa.

Cả X500 Pro và X500 Pro Max đều hỗ trợ bộ chuyển đổi tele Zeiss G2 Ultra, cho tiêu cự tương đương 400 mm. Các camera còn lại trên X500 Pro Max có cấu hình tương tự X500 Pro.

Pin cũng là điểm khác biệt rõ rệt giữa hai phiên bản. X500 Pro Max được trang bị viên pin 8.000 mAh, cao hơn mức 6.510 mAh trên bản Pro, đồng thời vẫn hỗ trợ sạc có dây 90 W và sạc không dây 40 W.

Về hiệu năng, Vivo X500 Pro và X500 Pro Max đều được trang bị Dimensity 9600 Pro, nền tảng di động mới do Vivo và MediaTek phối hợp phát triển.

Dimensity 9600 Pro sở hữu hơn 33 tỷ bóng bán dẫn, sử dụng kiến trúc CPU toàn lõi lớn với cấu trúc 2 + 3 + 3 và tổng dung lượng bộ nhớ đệm 34,5 MB. Đây cũng là chip di động đầu tiên hỗ trợ RAM LPDDR6 và chuẩn lưu trữ UFS 5.0.

Theo MediaTek, hiệu năng đơn nhân của Dimensity 9600 Pro tăng 17%, hiệu năng đa nhân tăng 15% so với thế hệ trước. Đáng chú ý, mức tiêu thụ điện năng khi CPU hoạt động ở tải đa nhân cao nhất giảm tới 61%.

Vivo X500 Pro và X500 Pro Max đều được trang bị Dimensity 9600 Pro, nền tảng di động mới do Vivo và MediaTek phối hợp phát triển

Khả năng xử lý AI cũng được nâng cấp với NPU 1090, hỗ trợ chạy trực tiếp trên thiết bị các mô hình mixture-of-experts có quy mô lên tới 30 tỷ tham số. Trên X500 Pro Series, Vivo tận dụng sức mạnh này cho các tính năng AI, trong đó có công cụ chỉnh sửa nhanh những khoảnh khắc nổi bật chỉ với một thao tác.

Về mức giá, Vivo X500 Pro có giá từ 6.499 nhân dân tệ (25,3 triệu đồng) cho bản 12 GB + 256 GB và lên tới 8.499 nhân dân tệ (33 triệu đồng) với phiên bản 12 GB + 1 TB.

Vivo X500 Pro Max có giá từ 6.999 nhân dân tệ (27,2 triệu đồng) cho bản 12 GB + 256 GB. Mức cao nhất là phiên bản Creator’s Package với 16 GB RAM, bộ nhớ 1 TB và hỗ trợ liên lạc vệ tinh có giá 12.999 nhân dân tệ (50,5 triệu đồng).